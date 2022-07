Eine „Eis-Flatrate für den guten Zweck“ bietet am Donnerstag, 14. Juli, 11 Uhr, die Senioren-Residenz Storchenpark in Speyer an. Für einen Einmal-Beitrag von 4 Euro werden dann laut Ankündigung von Träger Alloheim in der Oberen Langgasse 13 Becher gefüllt, solange erwünscht.

„Der Ertrag der Veranstaltung wird in vollem Umfang an die Edith-Stein-Realschule gespendet“, heißt es. Alle Angehörigen, Freunde und Interessierte dürften vorbeikommen, wird Einrichtungsleiter Markus Regenauer zitiert. Bundesweit werde die „Eis-Flatrate für den guten Zweck“ von Alloheim seit 2015 in den zugehörigen Residenzen veranstaltet.