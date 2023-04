Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tormaschine des FV Dudenhofen läuft bislang rund. 13 Tore erzielte der Oberligaprimus in drei Spielen. Kann die TSG Pfeddersheim da auf die Bremse treten? Die Gäste haben jedenfalls einen Spezialisten, der für Sand im FVD-Getriebe sorgen könnte.

Desolate Vorbereitung, Blitzstart in den Ligaspielbetrieb: Dieses Muster ist beim FV Dudenhofen auch in diesem Jahr Usus. Nach drei Siegen zum Auftakt begrüßt das Team am Sonntag um 15