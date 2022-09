Das Speyerer Weinfest: In den kühlen Morgenstunden des Montags startete die diesjährige Weinlese im städtischen Weinberg am Tafelsbrunnen. Traditionsgemäß ernteten städtische Mitarbeiter sowie Mitglieder der Ruländer-Akademie die reifen Trauben aus den elf Rebzeilen. Erwartet wird laut Stadt trotz Hagelschäden am Blattaustrieb und an den Blütenansätzen ein guter Jahrgang: „Die Trauben sind zwar aufgrund der Trockenheit wesentlich kleiner und somit wird auch die Erntemenge reduziert sein, dafür hat aber die letzte Messung stolze 96 Grad Oechsle ergeben.“ Der Wein wird beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt ausgebaut und für Repräsentationszwecke verwendet.