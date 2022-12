Eines der weihnachtswärmsten Zeichen ist es, selbstgebackene Plätzchen zu verschenken. Die Flüchtlingskinder aus Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) haben es getan und am Freitag die Gäste der Bedürftigenspeisung „Mahlzeit“ im Martin-Luther-King-Haus mit süßen Gaben erfreut. Gebacken worden war zuvor tagelang in der Spielstube in der Spaldinger Straße, wie Stefan Craciun berichtet. Craciun ist Betreuungsleiter der Firma EHC, die in der AfA für soziale und medizinische Angebote verantwortlich ist. Rund 25 bis 30 junge Leute zwischen drei und 16 Jahren kämen täglich, sagt Craciun, die meisten davon hätten mitgebacken. EHC habe die Aktion fortgeführt, die in den vergangenen Jahren vom Diakonischen Werk angeboten worden war.

Fünf Erzieher beschäftigt EHC, das insgesamt mit rund 50 Beschäftigten in der früheren Kurpfalzkaserne tätig ist. Konditoren sind zwar nicht im Team, aber die Plätzchen haben dem Vernehmen nach trotzdem bestens geschmeckt. „Wir reden möglichst viel Deutsch in der Spielstube, und wir wollen den Besuchern deutsche Traditionen näherbringen“, erklärt Craciun den Einsatz. St. Martin und der Nikolaus seien auch da gewesen und ein Weihnachtsbaum verziert worden. Gefeiert würden außerdem arabische Feste. „Im Vordergrund steht aber nicht das Religiöse.“