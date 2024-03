Die Initiative Stolpersteine ruft zum „Frühjahrsputz“ der im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegte Steine auf. Engagierte Bürger könnten am Samstag, 9. März, um 10.30 Uhr zum Treffpunkt am Altpörtel kommen. „Dort werden wir dann die Poliertechnik erklären und die Anwesenden in verschiedene Gruppen einteilen“, so Kerstin Scholl von der Initiative. Auf der Homepage www.stolpersteine-speyer.com würden weitere Putz-Termine im Lauf des Jahres veröffentlicht. „Wir freuen uns über jede helfende Hand“, so Scholl.

In Speyer sind bei bisher sechs Verlegungsterminen 102 Stolpersteine des Künstlers Gunther Demnig verlegt worden. Sie werden jeweils vor den letzten Wohnadressen der von der Initiative recherchierten Opfer des Nationalsozialismus einbetoniert. Die Initiative hatte zuletzt auf Kritik daran, dass Steine nicht mehr glänzten, mit Verweis auf das Winterwetter reagiert, das die Messingsteine immer wieder dunkel werden lasse. Umso dankbarer sei sie für den Einsatz der Ehrenamtlichen und auch mehrerer Schulen. pse