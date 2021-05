Es war ein Novum bei der dritten „Stolperstein“-Verlegung 2020 in Speyer: Künstler Gunter Demnig, Schöpfer der Gedenksteine für Opfer der Nationalsozialisten, übernahm die Verlegung vor deren ehemaligen Wohnhäusern nicht persönlich. Auch für 2021 gibt es inzwischen eine Planung.

Corona ist schuld. Der 73-jährige Gunter Demnig, der in jedem Jahr monatelang durch die Lande reist, um Stolpersteine im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus zu verlegen, ist in Terminnöte gekommen. Viele Ortstermine mussten im Lockdown ausfallen, und der Künstler kann sie wegen weiterer Zusagen nicht alle persönlich nachholen.

Schon 2020 hat Demnig deshalb 25 neue Stolpersteine nach Speyer verschickt, statt sie selbst anzuliefern, und der Verlegung durch die örtliche Initiativgruppe und Stadt-Mitarbeiter zugestimmt. Im Oktober war es soweit – in vergleichsweise kleinem Rahmen, ohne Empfang und mit nur wenigen Gästen.

Steine kommen im Großpaket

Auch für 2021 sei wieder eine solche Vorgehensweise vereinbart, informiert auf Anfrage Cornelia Benz von der Initiative Stolpersteine für Speyer. Als Termin sei der 4. November geplant. Dieser stehe ebenso noch unter leichtem Vorbehalt wie die Namen der Opfer, die Demnigs Team noch bestätigen müsse. Es laufe aber auf zwölf Steine für die Mitglieder von sechs Familien hinaus, davon zwei in der Schwerd- und vier in der Maximilianstraße, allesamt frühere Speyerer jüdischen Glaubens. „Die Steine werden uns per Großpaket zugeschickt, wenn sie fertiggestellt sind“, erklärt Benz. Sie werden verlegt vor der Maximilianstraße 25 für zwei Mitglieder der Familie Kaufmann, Maximilianstraße 30 (Familie Klein, zwei Personen), Maximilianstraße 27 (Familie Metzger, vier Personen), Maximilianstraße 89 (Familie Mayer, eine Person), Schwerdstraße 15 (Familie Haber, zwei Personen) und für Leo Waldbott in der Schwerdstraße 22.

Aufruf an Zeitzeugen

Die Verlegung wird laut Benz wahrscheinlich in die „Jüdischen Kulturtage“ eingebettet. Wenn es die Corona-Lage zulasse, sei anders als 2020 auch wieder ein Empfang im Rathaus geplant. Wie immer würden Nachkommen der Opferfamilien eingeladen. Für die inhaltliche Gestaltung zeichnet seit der ersten Gedenkaktion 2018 die Stolperstein-Initiative verantwortlich, die jeweils die Biografien der Betroffenen erforscht. Die Finanzierung der Betonwürfel mit Messingtafel à 120 Euro war in Speyer bislang stets durch Privatspenden gesichert.

Die Initiative fragt zudem in einem neuen Aufruf, ob es noch Zeitzeugen wie frühere Nachbarn der 2021 geehrten Familien gibt. Benz: „Wir nehmen gerne Fotos oder andere Schriftstücke an. Wir können dann Fotos in den Flyer einbinden, der bei der Verlegung verteilt werden wird.“ Der Flyer werde gerade vorbereitet. Im Fall von Leo Waldbott sei die Recherche abgeschlossen. In der Vergangenheit sei es teilweise vorgekommen, dass die Initiative erst nach der Verlegung gute Hinweise erhalten habe.

Kontakt

www.stolpersteine-speyer.com

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler: Anstöße zur Aufarbeitung

Gut, dass die Stolperstein-Initiative im Lockdown nicht pausiert. Es gibt noch viel zu erforschen.

Die Liste der Opfer des Nationalsozialismus, die die rührige Privatinitiative für weitere Stolperstein-Verlegungen zusammengestellt hat, reicht noch für einige Jahre. Auch danach wird die Forschung dazu nicht beendet sein. Es ist zum einen denkbar, dass es weitere Opfer gibt. Zum anderen ist die Zeit des Nationalsozialismus in Speyer immer noch nicht ganz aufgearbeitet. Das Buchprojekt in Federführung des Stadtarchivs, bei dem 2022/23 Ergebnisse zu erwarten sind, könnte dafür Anstöße geben. Dass zu den Rollen der ehemaligen Politiker Karl Leiling und Luise Herklotz sowie des früheren Kirchenpräsidenten Hans Stempel noch Klärungsbedarf besteht, ist schon bekannt.