Stolpersteine (6): Am kommenden Dienstag werden Stolpersteine vor sechs Anwesen in der Speyerer Kernstadt. Sie erinnern an die Schicksale jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, die in diesen Häusern einst lebten. Die ehrenamtliche Stolperstein-Initiative hat diese recherchiert und aufgeschrieben. Heute: die Familie Süßel/Bonem aus der Maximilianstraße 78.

Die jüdische Pfälzer Metzgerdynastie ist in Speyer seit etwa 1800 nachweisbar. Metzgermeister Samuel Süßel zieht von Altdorf nach Speyer, wo er 1851 Esther Scharff heiratet. Von ihren neun Kindern werden zwei – Leopold und Maximilian – wiederum Metzger. Samuels Töchter Friederike und Natalie heiraten selbst Metzgermeister.

Leopold erwirbt 1886 den schmalen Bau Maximilianstraße 78. Geschächtet wird vor allem im neuen städtischen Schlachthaus (gegenüber Gaststätte „Halbmond“), aber auch in eigenen Räumen. Leopold betätigt sich sozial, engagiert sich auch in der Freien Metzgerinnung. Nach seinem Tod 1925 führt seine Witwe Flora, geborene Cahn, die Metzgerei weiter, dann übernimmt Schwiegersohn Hermann Bonem, Ehemann von Floras Tochter Amalia, genannt Mally.

Wie viele Benachteiligungen, Einschränkungen und Anfeindungen die Familie Bonem seit 1933 erfahren muss, ist unbekannt. Am 22. März 1937 veräußern sie Haus und Betrieb an das Metzgerehepaar Theodor Eder. Mutter Flora Süßel zieht wenige Wochen danach zu ihrer verwitweten Tochter nach Mannheim, wo sie im Dezember stirbt.

Das Ehepaar Hermann und Mally Bonem war bereits am 30. Mai 1937 mit den Kindern Margarethe (1924-2013) und Franz Leopold (1925-1970) in die USA geflüchtet. In Cincinnati arbeitet Hermann weiterhin als Metzger; 1961 stirbt er. Sohn Franz (USA: Frank) dient als Freiwilliger in einem Infanterieregiment. Von Februar bis etwa August 1945 ist er in Europa eingesetzt, besucht nach Kriegsende auch die elterliche Wohn- und Wirkstätte in Speyer. Leopolds Schwester Mathilde kommt mit ihrem Ehemann in Theresienstadt um.

Leopold Süßels jüngerer Sohn Sally Otto stirbt 1935, seine Witwe Tilly kann noch 1940 in die USA flüchten. Beider Töchter Lore und Helga gelangen mit Kindertransporten ins sichere Ausland. Eine weitere Tochter stirbt 1893 als 13-Jährige, Sohn Julius fällt 22-jährig 1914 in Frankreich. Lucia/Lucy, die Jüngste, stirbt 96-jährig in den USA.

Leopolds Tochter Elisabeth („Elsa“), heiratet 1909 einen Haßlocher Zigarrenhändler. Die Witwe wird 1940 nach Gurs deportiert und 1942 über Drancy nach Auschwitz verschleppt. Beider Tochter Trude Theres (1910-2001) heiratet 1938 und flüchtet im gleichen Jahr nach New York.

Vor dem Anwesen Maximilianstraße 78 werden Stolpersteine für das Ehepaar Hermann Bonem und Amalia, geborene Süßel, ihre beiden Kinder Margarethe und Franz sowie Amalias Mutter Flora Süßel, geborene Cahn, verlegt.

Die Serie

Die RHEINPFALZ dokumentiert die Schicksale Speyerer Juden, zu deren Ehren am Dienstag Stolpersteine verlegt werden, mit Texten der Speyerer Stolperstein-Initiative.