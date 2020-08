Nachdem die Corona-Pandemie die für 9. Mai geplante dritte Verlegung von Stolpersteinen in Speyer verhindert hatte, haben sich Stadt und die Initiative „Stolpersteine für Speyer“ auf einen Nachholtermin geeinigt: am Donnerstag, 22. Oktober, sollen 15 Steine für fünf Speyerer Familien verlegt werden. Das teilte Kerstin Scholl für die Initiative mit. Die Verlegung wird nach ihren Angaben ausnahmsweise ohne den Künstler Gunter Demnig stattfinden, da dieser die Corona-bedingt ausgefallenen Termine nicht nachholen könne. „Die Planung läuft, allerdings können wir natürlich nicht sagen, ob das Infektionsgeschehen im Oktober dann tatsächlich die Verlegung zulässt. Da müssen wir flexibel sein“, betont Scholl. Die Initiative habe den 22. Oktober als Termin gewählt, da an diesem Datum vor 80 Jahren die Deportation der Pfälzer Juden nach Gurs stattfand.

Fünf Speyerer Familien

Mit der von Demnig ins Leben gerufenen Aktion „Stolperstein“ soll an Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Die messingfarbenen Steine werden vor dem letzten selbst gewählten Wohnsitz der Betroffenen in den Bürgersteig eingelassen. In Speyer wird diesmal der fünf Familien Reichenberg, Moritz, Herz, Jossé und Hildesheimer gedacht – in der Maximilianstraße, Gilgenstraße und Kleinen Gailergasse. Die Speyerer Initiativgruppe hat die Biografien der Opfer erforscht und eine Liste erstellt, die auch Verlegungen in den kommenden Jahren ermöglicht. Für das Jahr 2021 gebe es bereits Vorschläge, zudem sei der Kölner Künstler wieder angefragt, so die Initiative. In Speyer sind bisher 37 Steine verlegt. In den vergangenen Jahren waren Angehörige der Opfer unter anderem aus den USA angereist. Auch der dritten Verlegung sollen wieder Gäste beiwohnen.