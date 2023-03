Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

66 Stolpersteine sind in Speyer seit 2018 zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden. Am Montag hat Gunter Demnig, Künstler und Begründer des Stolperstein-Projekts, weitere 20 Messing-Gedenktafeln vor Häusern in der Stadt in den Boden eingelassen. Es gab bewegende Momente.

„Zwischen Dir und mir stehen sechs Millionen Tote.“ So zitierte Jutta Hornung, Mitbegründerin der Speyerer Stolperstein-Initiative, die Äußerung einer Jüdin bei einer