Die Speyerer Stolperstein-Initiative bereitet die Verlegung von Gedenksteinen für Opfer des Nationalsozialismus in den nächsten Jahren vor. Sie startet dazu einen Aufruf.

Es geht um Berthold Böttigheimer, einen von ganz wenigen jüdischen Bürgern, die in Speyer die NS-Zeit überlebten. Er hat bis zu seinem Tod 1980 im Alter von 76 Jahren in der Domstadt gelebt. „Da Herr Böttigheimer ein sehr bekannter Speyerer war, gibt es sicherlich noch Mitbürger, die uns die ein oder andere Begegnung mit ihm schildern können und uns eventuell auch Fotos für die Veröffentlichung im Flyer zur Verfügung stellen könnten“, betont Kerstin Scholl von der Initiative Stolpersteine. Sie bittet um Zusendungen unter der Mailadresse kontakt@stolpersteine-speyer.com.

In dem Faltblatt, das die Initiative zur jeder Verlegung erstellt, geht es um die Biografien der Personen, die einen Stolperstein erhalten, sowie Fotos und Dokumente zum zeitlichen Kontext. Berthold Böttigheimer arbeitete während der NS-Zeit in der Dunkelkammer des Foto-Ateliers Treib in der Armbruststraße. Dort versteckte er sich mit der Erlaubnis von Bertha Treib mehrere Jahre, was ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit vor der Deportation in ein Konzentrationslager bewahrte. Auch andere Familien sollen dem Geschäftsmann zu Hilfe gekommen sein. Nach dem Krieg betrieb Hobby-Rennfahrer Böttigheimer in der Wormser Straße ein Geschäft für Autozubehör. Sein Grab findet sich auf dem jüdischen Friedhof Speyer, wo auch seine Frau Helena als einzige Nichtjüdin ruht.

Stolperstein-Verlegungen finden in Speyer seit 2018 statt. In jedem Jahr werden vor den einstigen Wohnadressen mehrerer Opferfamilien quadratische Tafeln aus Messing ins Pflaster eingelassen. Rund 120 Personen wird bereits auf diese Weise gedacht.