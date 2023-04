Stofftaschen sowie Gemüsebeutel aus Stoff werden laut Stadtverwaltung am Samstag, 22. April, auf dem Wochenmarkt am Königsplatz verteilt. Als außerplanmäßiger Stand ist für diesen Markttag ein Angebot der städtischen Entsorgungsbetriebe (EBS) in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt von 9 bis 12 Uhr angekündigt. Es gehe um „eine Aktion rund um nachhaltiges Einkaufen und Mehrweglösungen zur Abfallreduzierung“. Neben der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) werde zu Beginn des Termins auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vor Ort sein.