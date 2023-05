Der Stadtrat hat Mehrkosten genehmigt, um das einer städtischen Stiftung gehörende Haus Wormser Straße 8 nach einer Gasexplosion zu sanieren. Der künftige Mieter sitzt auf glühenden Kohlen.

Die Mehrkosten sind laut Stadtverwaltung durch eine Gasexplosion im vergangenen Sommer entstanden, bei der das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Angesetzt sind 435.000 Euro. Das Gesamtprojekt verteuert sich damit auf 2,24 Millionen Euro. „Die zeitnahe Fortführung der Sanierung ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich erforderlich, da damit ein finanzieller Nachteil durch entgangene Mieteinnahmen erspart bleibt“, so die Stadt. Der Stadtrat stimmte zu.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) berichtete von Gesprächen mit dem „potenziellen Mieter“, der bisher im Kornmarkt ansässigen Kosmetikmanufaktur Shaoyun. Diese wollte schon längst in der Wormser Straße 8 verkaufen und produzieren und bedauert die Verzögerung infolge der Sanierung sehr. „Ich habe Sorge um unsere Firma“, erklärt Betreiber Daniel Laschkari. Seiler nannte keinen Fertigstellungstermin. Shaoyun werde um eine Erklärung bis Monatsende gebeten, ob man an dem Mietvertrag festhalte.

„Keine andere Wahl“

Er werde daran festhalten, sagte Laschkari nach einem Gespräch mit der Stadt am Freitag. Ihm sei nun eine Fertigstellung bis Jahresende in Aussicht gestellt worden. Er habe keine andere Wahl, als am Standort festzuhalten, weil sein Unternehmen den Umzug seit drei Jahren plane. Er lasse sich rechtlich beraten.

Auch im Rathaus laufen rechtliche Prüfungen. Es gehe um die Frage, von wem sich die Stadt zumindest einen Teil der Kosten zurückholen könne, so Verwaltungsleiterin Sabine Dittus. Sie rechnet mit keiner schnellen Klärung. Für die Stadt seien die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft wichtig, die davon ausgeht, dass die Explosion ausgelöst wurde, weil bei Arbeiten ein mit Gas gefülltes Rohr angeschnitten wurde.