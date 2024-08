Die FDP-Stadtratsfraktion fordert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf, „die Verwendung von Stiftungsgeldern der Waisenhausstiftung in Bezug auf die aktuellen Bau- und Sanierungsmaßnahmen zum Objekt in der Wormser Straße 8 den Ratsgremien zu erläutern“. In das frühere Stoffhaus sollte ursprünglich die Kosmetik-Manufaktur „Shaoyun“ einziehen, das Gebäude war für geschätzt 1,6 Millionen Euro umgebaut und auf die Bedürfnisse der Firma zugeschnitten worden. Der Einzug hatte sich jedoch immer wieder verzögert, zudem kam es in dem Gebäude zu einer Gasexplosion. Vergangene Woche hat die Stadt von der Zusammenarbeit mit der Manufaktur dann öffentlich Abstand genommen, es droht ein Rechtsstreit. Auch wenn der Verwendung von Mitteln zugestimmt worden war, „so war es uns auch damals schon fraglich, warum ein Vermieter Investitionen zu Gunsten eines künftigen Mieters in solchem Ausmaß forciert, welche stark über die eigentliche Sanierung hinausgehen und einem Betrieb zugutekommen, mit dem bislang noch nicht einmal ein entsprechender Mietvertrag vereinbart wurde“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Mike Oehlmann. Es sei von großer Bedeutung, dass öffentliche Mittel transparent und verantwortungsvoll eingesetzt werden.