Ohne Fremdeinwirkung ist ein 18-jähriger Autofahrer nach Angaben von Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 23.43 Uhr mit seinem Wagen in einer Kurve in der Stockholmer Straße von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto fuhr demnach in eine Böschung und kollidierte unmittelbar vor einem Gewässer mit einem Baum.Der Fahrer blieb laut Mitteilung der Feuerwehr unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Laut Polizei war er weder betrunken, noch ergaben sich Hinweise auf Drogeneinfluss. Vielmehr sei nicht angepasste Geschwindigkeit mutmaßlich die Unfallursache. Die Folge des Unfalls: Totalschaden am Auto. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. „Motoröl trat aus und verschmutzte sowohl die Böschung als auch das Gewässer“, heißt es von der Feuerwehr. Zudem seien mehrere kleine Bäume, ein Geländer und ein Straßenpoller in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bäume seien abgeknickt oder massiv beschädigt.

„Der Unfall wird somit in Kürze auch noch die Kollegen des Baubetriebshofs und von Stadtgrün beschäftigen“, so die Feuerwehr. Die Brandschützer sicherten demnach die Einsatzstelle ab und verhinderten mit einer Ölsperre und ölabsorbierenden Würfeln, dass sich Öl auf dem Gewässer ausbreitete. Danach sei das kontaminierte Erdreich abgetragen und der betroffene Bereich mit einer Plane abgedeckt worden. Die Untere Wasserbehörde werde über das weitere Vorgehen entscheiden.