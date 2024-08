Mit einer Werkschau ihrer hier entstandenen Arbeiten endet der Aufenthalt der englischen Künstlerin und Aktivistin Laura Buckle in Speyer. Die diesjährige Stipendiatin von Stadt und Künstlerbund kommt aus Chichester, der englischen Partnerstadt von Speyer und lädt 30. August, 19 Uhr, zur Vernissage in die Räume des Künstlerbundes ein.

Betritt man den Hof des Künstlerhauses in der Großen Sämergasse, fällt zunächst ein riesiges Banner ins Auge: „Please touch the artwork“ prangt da in