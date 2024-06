Drei Stipendiaten sind für das diesjährige Programm „SchUM Artists in Residence“ ausgewählt. Rund sechs Wochen langen werden sie sich von Mitte August bis Ende September intensiv mit jüdischer Tradition, Kultur, Religion, Architektur und Lebensart in den seit dem 12. Jahrhundert „heiligen Gemeinden“ am Oberrhein auseinandersetzen.

In Texten und Liedern, an Gesetzen und Gebäuden wollen die Stipendiaten Aspekte der SchUM-Traditionen mit heutigen künstlerischen Mitteln bearbeiten. Die Gewinner, denen