Günter Gleixner ist ab 1. Mai neuer Bürgermeister der Ortsgemeinde Harthausen. Der 68-jährige CDU-Politiker wurde am Sonntag mit 79,7 Prozent der Stimmen gewählt.

„Ich bedanke mich sehr, dass mich so viele Bürger gewählt haben“, sagte der 68-Jährige nach der Auszählung der Stimmen in der Heilsbruckhalle. Er wolle viel von dem erhalten, was angefangen wurde, das möglichst weiter ausbauen und wies zuerst auf die anstehenden Neubauten von Kita und Feuerwache im Ort hin. „Ich muss auch meinen Vorgänger loben. Einsteigen zu können, wo etwas vorbereitet ist, fällt leichter als neu anfangen zu müssen.“

Der Projektingenieur im Ruhestand und langjährige Kommunalpolitiker Gleixner war der einzige Kandidat. Der außerplanmäßige Urnengang zur Bürgermeisterwahl parallel zur Landtagswahl war notwendig geworden, weil Amtsinhaber Rainer Schaust (CDU) aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen kurz vor Weihnachten im vorigen Jahr seinen Rücktritt vom Amt Ende April angekündigt hatte. Die Amtszeit Gleixners endet – sofern nichts anderes dazwischenkommt – 2029.

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Gleixner wohnt seit 44 Jahren in Harthausen

Zentrale Themen für ihn seien die Sicherstellung der Kinderbetreuung, Nachhaltigkeit und Ökologie, eine zukunftsfähige Infrastruktur, die Förderung der Vereine und der Dorfgemeinschaft sowie solide, generationengerechte Finanzen. „Unser Harthausen soll weiterhin eine liebens- und lebenswerte Gemeinde bleiben“, unterstrich Gleixner. Er war im Januar einstimmig von seiner Partei nominiert worden. „Harthausen liegt mir am Herzen. Darum habe ich mich als Kandidat zur Verfügung gestellt“, erklärte der nun Gewählte bei seiner Bewerbung. Der gebürtige Dudenhofener ist verheiratet, Vater von zwei erwachsen Kindern und Opa von zwei Enkelkindern. Gleixner lebt seit 44 Jahren in Harthausen.

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl zeigte sich auch der Noch-Amtsinhaber Rainer Schaust: „Das ist ein guter Tag für Harthausen. Ich hatte mit einem starken Ergebnis für Günter gerechnet.“ Als langjähriges Ratsmitglied sei dieser in allen Themen drin und werde das Amt gut ausfüllen. „Sollte er Fragen haben, kann er mich immer ansprechen.“

Glückwünsche von Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnetem

Silke Schmitt-Makdice (SPD), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, gratulierte dem neuen Ortsbürgermeister. Sie kenne Gleixner schon lange und schätze seine politische Arbeit. „Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle.“

„Günter ist genau der Richtige für Harthausen“, sagte CDU-Mann Michael Wagner (Speyer), am Sonntag erneut direkt gewählter Abgeordneter im neuen rheinland-pfälzischen Landtag. Es freue ihn besonders, dass „wir beide am selben Tag in unsere Ämter gewählt worden sind“. Er wünsche Gleixner eine glückliche Hand.