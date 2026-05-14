Andrea Tummeley ist ehrenamtliche Prüferin für das Sportabzeichen in Speyer. Im Interview mit Narin Ugrasaner berichtet sie über ihre Motivation für diese Aufgabe.

Frau Tummeley, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich nehme, mit einem Team weiterer Prüfer, die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen in Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und Radfahren/Walken ab und kümmere mich außerdem um administrative Arbeiten diesbezüglich. Dabei geht es zum Beispiel um das Einreichen der Prüfungsergebnisse beim Sportbund Pfalz, das Organisieren von Materialien, die Vereinbarung von Terminen und das Verteilen der Urkunden.

Was ist das Schwierigste daran?

Die größte Herausforderung ist es, neue Prüfer und Helfer zu finden. Wir sind dankbar für jeden, der sich bereit erklärt, uns zu unterstützen, auch wenn es nur gelegentlich ist.

Warum machen Sie es gerne?

Weil ich gerne mit Menschen zu tun habe und mich daran erfreue, wenn es diesen durch meine Unterstützung gelungen ist, das Sportabzeichen zu bekommen und sie dann strahlen.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Ein besonderes Erlebnis ist jedes Jahr die Austragung des Landesentscheids Leichtathletik, Jugend trainiert für Paralympics, die wir dann als Prüfer auf dem Sportplatz unterstützen dürfen. So viele junge Menschen, die begeistert ihr Bestes geben! Es ist eine Freude, ihnen dabei zuzusehen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, die Menschen, die zu uns kommen, sprechen uns immer wieder ihren Dank dafür aus, dass wir unsere Freizeit für die Sportabzeichen-Abnahme investieren.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

In der heutigen Zeit mit ihrer Schnelllebigkeit und wirklich vielen Angeboten ist die Ausübung eines Ehrenamtes etwas Besonderes. Freiwillig Zeit für Menschen zu investieren, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ist für viele nicht selbstverständlich.

Welche Tipps würden Sie Interessierten mitgeben?

Ich finde, dass aktives Sporttreiben einen Platz im Leben eines jeden Menschen haben sollte. Wer sich für das Sportabzeichen interessiert, darf gerne spontan sein und einfach zu den Terminen bei uns vorbeikommen und sein Können unter Beweis stellen. Die Termine und Kontakte dafür findet man unter tsvspeyer.de. Wer uns ehrenamtlich unterstützen möchte, ist ebenfalls sehr gerne gesehen. Das gilt für gelegentliche Unterstützung genauso wie dauerhafte.

Zur Person

Andrea Tummeley ist kaufmännische Angestellte und engagiert sich seit 2014 in Speyer als Prüferin für das Deutsche Sportabzeichen. Zu ihren Hobbys zählen vor allem ihre Familie sowie Lesen, Singen im Kirchenchor, Unternehmungen mit Freunden, Neues entdecken und Tanzen gehen mit ihrem Mann. Außerdem ist sie gerne in der Natur unterwegs.

