In Otterstadt gibt es viele Menschen, die sich für andere engagieren und nur ungern im Rampenlicht stehen. Beim Ehrungsabend haben sie für ihren Einsatz eine Bühne erhalten.

Ute Straßer: „Sie ist nicht nur Leiterin. Sie ist Herz, Motor und Gesicht der Bücherei“, sagte Ortsbürgermeister Theo Böhm (CDU) über die 54-Jährige, die seit nunmehr 30 Jahren ehrenamtlich für die Remigiusbücherei arbeitet. Straßer brachte nicht nur von Anfang an Begeisterung für Literatur mit, sondern auch wertvolle Kontakte zum Bistum Speyer als Träger der Katholischen öffentlichen Bücherei, wo sie in der Fachstelle arbeitet. Vor 20 Jahren organisierte sie den Umzug aus den beengten Räumen im Obergeschoss des Rathauses in den Keller der katholischen Kita Casa Vincentina. „Heute ist die Bücherei mit über 30.000 Entleihungen im Jahr 2025 ein fester Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft“, lobte Böhm und hob hervor, dass das ehrenamtliche Team darüber hinaus Medienflohmärkte, Spieletage, Autorenlesungen, Vorlesestunden mit Bastelaktionen sowie Büchereiführungen und Leseförderangebote organisiere. „Ohne mein Team mit 28 engagierten Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich“, sagte Straßer.

Frank Berthold: „Sein Engagement ist vielseitig, kontinuierlich und selbstlos. Er übernimmt Verantwortung, ohne im Vordergrund stehen zu wollen. Er wirkt verbindend, stärkend und inspirierend.“ Als Sakristan halte Berthold die katholische Kirche als Ort des Glaubens, der Kultur und der Gemeinschaft lebendig. Mit Hingabe öffne er Türen – nicht nur physisch, sondern auch symbolisch – für Gläubige, Besucher, Ruhesuchende und Gemeinschaftssuchende. Zugleich vermittele er mit Fachwissen und Begeisterung die Geschichte und Bedeutung der Kirche, repräsentiere Otterstadt und seine Werte auch überregional. Mit Geduld und Offenheit begleitet der Sakristan Messdiener, stärke junge Menschen in ihrem Dienst und vermittele ihnen Verantwortung und Gemeinschaft. Darüber hinaus organisiere er Ausstellungen kirchlicher Kunst. Besonders beeindruckend sei sein Einsatz bei der Krankenkommunion: „Er bringt nicht nur die Kommunion – er bringt Zeit, Aufmerksamkeit und Nähe. Gerade in schwierigen Lebenssituationen bedeutet das den Menschen oft mehr, als Worte ausdrücken können“, sagte Böhm.

Heike Schneider: „Sie hat ihren Verein nicht nur begleitet. Sie hat ihn mitgestaltet und ihm eine Zukunft gegeben.“ Schneider ist dem Musikverein seit ihrer Kindheit verbunden, ist seit mehr als 45 Jahren aktives Mitglied. „Wer Heike Schneider kennt, weiß: Wenn Not am Mann oder an der Frau ist, wird nicht diskutiert – dann wird geholfen“, sagte der Ortsbürgermeister. Bereits im Jahr 1988 übernahm sie die Leitung des neu gegründeten Jugendorchesters und legte damit den Grundstein für Generationen junger Musikerinnen und Musiker. Seit 2009 dirigiert sie zusätzlich das Generationenorchester. Die Bläser-AG in Kooperation mit der Grundschule sei ein „herausragendes Projekt“, bei dem alle zwei Jahre Kinder die Chance haben, ein Blasinstrument zu erlernen – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien. Das stehe für Chancengleichheit und gesellschaftliche Verantwortung.

Angela Weik mit Hündin Liz: Die Frau von den Hundefreunden „zeigt eindrucksvoll, was Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist bedeuten“. Weik bilde mit ihrer zehnjährigen Hündin – ein Berger de Pyrénées face rase – seit vielen Jahren ein außergewöhnlich erfolgreiches Team im Hundesport Agility. Die beiden verpassten das WM-Ticket nur knapp und belegten bei den European Open in Portugal unter 171 Teilnehmerinnen und Teilnehmern „einen hervorragenden 43. Platz“. Im Teamwettbewerb erreichte ihr deutsches Quartett „einen sensationellen fünften Platz“. „Besonders bemerkenswert: Während des gesamten Turniers in Portugal blieben Angela und Liz in allen Läufen fehlerfrei. Auf diesem sportlichen Niveau ist das eine herausragende Leistung und Ausdruck höchster Qualität“, betonte Böhm.

Franziska Hoffmann: „Ihre sportlichen Erfolge sind alles andere als selbstverständlich. Sie sind Ausdruck von Fleiß, Ehrgeiz und Leidenschaft.“ Die junge Sportlerin vom TSC Speyer startet diese Saison im Gardetanz Solo in der Jugendklasse der Ersten Bundesliga. „Wer hier antritt, gehört zur Spitze seines Sports“, machte Otterstadts Ortsbürgermeister deutlich. „Hinter wenigen Minuten auf der Bühne stehen unzählige Trainingsstunden, Disziplin, Verzicht und mentale Stärke.“ Hoffmann wurde bei den Deutschen Meisterschaften Dritte und ertanzte sich bei den Europameisterschaften einen „hervorragenden zehnten Platz“. Unterstützung erhalte die junge Sportlerin von ihrem Verein und ihrer Familie.

Am Ende des offiziellen Teils werden die Handys für ein Foto gezückt: Gäste fotografieren die Geehrten, die auf der Bühne stehen. Foto: Klaus Landry

Carlotta Petlusch: „Diese Vielseitigkeit ist besonders beeindruckend. Schule, Training, Wettkämpfe, Musik – all das unter einen Hut zu bringen, verlangt Organisationstalent, Durchhaltevermögen und Unterstützung durch Familie und Verein.“ Petlusch startet als Bogenschützin in der Schülerklasse für den SSV Otterstadt, wurde auf Anhieb Landesmeisterin. „Ein solcher Erfolg bei der ersten Teilnahme ist alles andere als selbstverständlich. Er ist Ausdruck von konzentriertem Training, mentaler Stärke und großer Zielstrebigkeit“, sagte Böhm. Zusätzlich wurde Petlusch 2025 Kreismeisterin im Freien. Des Weiteren ist sie als Schwimmerin beim Wassersportverein Speyer aktiv und erfolgreich. Darüber hinaus engagiert sie sich musikalisch beim Musikverein Otterstadt.

Klaus Krehbiel-Graeter: „Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Debatten über Migration oft laut und polarisiert geführt werden, ist dieses stille, konkrete Handeln vor Ort von unschätzbarem Wert. Es stärkt den Zusammenhalt in unserer Gemeinde und zeigt, dass Solidarität keine leere Floskel ist.“ Krehbiel-Graeter engagiert sich im Arbeitskreis Asyl und Café International, genau wie Alfred und Beate Brechensbauer, Peter Steiger sowie Anna Balischewa. „Hinter diesen Namen steht eine Haltung – eine Haltung der Mitmenschlichkeit“, sagte Ortsbürgermeister Böhm. Der Arbeitskreis helfe bei Behördenschreiben, begleite zu Ämtern, erkläre komplizierte Formulare und vermittele zwischen unterschiedlichen Systemen und Lebenswelten. Sein Handeln stärke den Zusammenhalt in der Gemeinde und zeige, dass Solidarität keine leere Floskel ist.

Rolf Zentgraf: „Ein Mann, der den größten Verein in Otterstadt und viele Menschen über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.“ Zentgraf wird am 26. März sein Amt als Vorsitzender der TuRa nach 25 Jahren – einem Vierteljahrhundert – an Steffen Schmidt abgeben. Vom Jugendbetreuer im Fußball zum Jugendleiter über das Amt des Dritten Vorsitzenden bis hin zum Vereinschef. „Unter seiner Leitung erlebte die TuRa Otterstadt viele Höhepunkte“, sagte Böhm und erinnerte daran, dass Zentgraf Fußball-Stars wie Giovane Elber, Uli Hoeneß oder Sepp Maier ins Dorf holte. „Solche Ereignisse haben die TuRa über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht, Begeisterung entfacht und unvergessliche Momente für Mitglieder und Bürger geschaffen.“ Zentgraf engagierte sich über Jahre hinweg auch im Ortskartell, zeigte Organisationstalent, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. „Sein Wirken war immer geprägt von Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein.“

Ernst Holz: „Sein Engagement ist vielleicht still und unauffällig, aber von unschätzbarem Wert für die Gemeinde.“ Holz kümmert sich seit Jahrzehnten um den Lindenplatz, den kleinen, zentralen Treffpunkt im Ort. Er säubere und räume auf, pflege die Blumenrabatten und sorge liebevoll für den Lindenbaum – gerade in den heißen Sommermonaten bleibe der Baum nur gesund, weil Holz ihn gieße. „Ohne seine Fürsorge wären deutliche Schäden unvermeidlich gewesen“, hob Böhm hervor. Holz hat außerdem mit Günther Katz den Brunnen auf dem Platz instandgesetzt, betreut die Marienkapelle, das älteste noch erhaltene Gebäude Otterstadts aus dem Jahr 1728, und kümmert sich um die Vogelnistkästen der Gemeinde. „All diese Tätigkeiten fallen im Alltag kaum auf – sie sind still, unscheinbar, fast selbstverständlich. Doch gerade darin liegt ihre Bedeutung: Sie erhalten unsere Orte, sie sorgen für Schönheit, Struktur und Lebensqualität, sie zeigen Verantwortung für Natur, Kultur und Gemeinschaft.“

Alle Ausgezeichneten erhielten eine gerahmte Urkunde, eine Medaille der Ortsgemeinde und ein Geldpräsent.