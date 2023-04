Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war es also: Das zweite Stilblüten-Jahr in Pandemie-Zeiten. So einige amüsante sprachliche Fehlleistungen – auch rund um das Virus – konnten wir gerade noch rechtzeitig aus den Texten tilgen, bevor sie in Druck oder online gingen. Das ein oder andere ist uns aber auch durchgerutscht. Ein schonungsloser Blick zurück.

Es wäre ja auch verwunderlich gewesen, wenn dieses elende Coronavirus sich nicht wieder in irgendeiner Form unter den sprachlichen Fehlleistungen dieses Jahres niedergeschlagen hätte.