Der zwölfjährige Christian, selbst Fußballer, durfte sich über eine Autogrammkarte von Fußball-Nationalspieler Toni Kroos freuen. Diese Überraschung hat Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, dem Patienten mit Unterstützung der Toni Kroos Stiftung überreicht. Die Autogrammkarte zog der Mediziner zwischen Spielen und Süßigkeiten aus einer der zwei Überraschungsboxen, die der Stifter der Klinik überlassen hat. Die „Trostboxen“ sollen kleine Patienten trösten, die in der Klinik zum Beispiel Blut abgenommen bekommen.

Die Hilfe vom bei Real Madrid kickenden Promi ist dabei kein Zufall. Er hat das Speyerer „Diak“ schon öfter unterstützt, weil seine Ehefrau Jessica eine besondere Verbindung zur Domstadt hat: Sie ist in der Umgebung aufgewachsen, hat in Speyer die Schule besucht und eine Hotelausbildung absolviert. Eine Klinik in Toni Kroos’ Geburtsstadt Greifswald darf sich ähnlich glücklich schätzen. Der Speyerer Kinderklinik hat die Stiftung in den Vorjahren laut Diakonissen bereits eine Frühchen-Simulationspuppe, ein Spezialgerät zum Einführen eines Schlauches in die Luftröhre und das Trainingsmodell „Mega Code Kit“ zur Übung von erweiterten lebensrettenden Maßnahmen an Kindern im Schulkindalter gespendet.