Speyer ist wieder in Spenden-Laune: Das Kinder- und Jugendtheater kann sich kurz nach einer Brandkatastrophe über eine Aufmerksamkeit freuen.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro hatte das Feuer, das Mitte Juli im Speyerer Kinder- und Jugendtheater ausgebrochen war, ersten Schätzungen zufolge verursacht. Es war im ersten Obergeschoss des Alten Stadtsaals ausgebrochen. Gegen 3.50 Uhr waren die ersten Rettungskräfte der Speyerer Feuerwehr im Einsatz. Leiter Matthias Folz war an diesem Wochenende nicht in Speyer gewesen, hatte den Raum erst ein paar Tage später gesehen. Der große Saal kann aktuell nicht mehr benutzt werden, weil die Brandmelder geschmolzen sind und damit der zweite Fluchtweg nicht freigegeben ist. Für Folz sind das keine guten Nachrichten gewesen.

Umso mehr dürfte er sich jetzt über etwas anders freuen: Griseldis Ellis und Doris Walch haben ihm jetzt im Namen ihrer Beyond Unisus Stiftung einen Scheck in Höhe von 250 Euro übergeben. Hintergrund ist allerdings nicht der Brand. Das Geld stammt aus der Aktion „Gut für hier. Gut für wir“, die der Aldi-Süd-Supermarkt kürzlich gestartet hatte.

Beyond Unisus hat den ersten Platz belegt und dafür 1500 Euro bekommen. Mit nur zwei Stimmen Rückstand belegt das „Mitmach-Theater-Festival“ aus Carlsberg den zweiten Platz „Zwei Stimmen hin oder her, gefühlt ist es ein geteilter erster Platz“, teilt Walch mit. Deshalb habe sich die Stiftung dazu entschieden, 250 Euro an das Kinder- und Jugendtheater zu spenden. Es hält eine enge Verbindung zum „Mitmach-Theater-Festival“.