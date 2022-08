Die Stiftung der Stadt Speyer für Bildung und Sport wurde 2007 gegründet. Ihr Zweck ist die Förderung der Bildung und des Sports von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Speyer. Schriftliche Anträge können an folgende Adresse geschickt werden: Stiftung der Stadt Speyer für Bildung und Sport, Maximilianstraße 100, 67346 Speyer. „Bildung dient der Emanzipation des Individuums, regt Kreativität und Eigeninitiative an und fördert so ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Sport hilft der Entfaltung von Körper, Geist und Seele. Aus ihm resultieren viel ehrenamtliches Engagement und soziale Kontakte. Das ist wichtig für alle Menschen, insbesondere aber für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Umso wichtiger ist es, dass es in der Stadt eine Stiftung gibt, die genau dies auch mit entsprechenden Mitteln fördert“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die Vorsitzende des Stiftungsrats ist. Weitere Informationen zur Stiftung: www.speyer.de.