Die Stadtverwaltung braucht noch Zeit für die Entwicklung des ehemaligen Stiftungskrankenhauses. Sie ist noch nicht soweit, wie es der Verein Zukunftsforum gerne hätte. Dieser kritisiert das Abwarten.

Im Zukunftsforum sind Speyerer Privatleute organisiert, die Vorschläge für die Stadtentwicklung erarbeiten. Für das Stiftungskrankenhaus hat es einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Das Gebäude in der Spitalgasse ist 2021 vom damaligen Mieter Diakonissen geräumt worden, wird aktuell aber als Test- und Impfzentrum sowie als Ausweichquartier für die Stadtverwaltung genutzt. Dafür sei es derzeit nicht verzichtbar, hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erklärt. In diesem Jahr will sie damit beginnen, den Entscheidungsprozess über die spätere Nutzung zu strukturieren. Bis das Bauprojekt fertig sei, könne es mehrere Jahre dauern.

Dem Zukunftsforum ist diese Vorgehensweise zu defensiv, teilt es in einer Stellungnahme mit: „Einen bereits in Gang gekommenen Diskussionsprozess abzulehnen, ist nicht gerechtfertigt.“ Generationenübergreifendes Wohnen, Pflegeeinrichtungen und medizinische Dienstleistungen, womöglich ergänzt um Ausbildungsangebote, würden gut unter das Dach des „Stift“ passen, lautet die Auffassung der Gruppe. Sie sieht sich dabei mit der SPD Speyer einig und lehnt den Vorschlag der CDU, in einem Planungswettbewerb ein „Leuchtturmprojekt“ zu entwickeln, ab.

Von Königsplatz trennen

Der Verein kritisiert es, dass Seiler und die SPD damit liebäugeln, Überlegungen zur Neugestaltung des Königsplatzes mit denen über das Stiftungskrankenhaus zu verbinden. Für den Platz habe er schon Vorschläge vorgelegt und die Stadt sowie die Ratsfraktionen zum Handeln aufgefordert. In der vom Vorsitzenden Klaus Stein unterzeichneten Mitteilung werden „Unterschriftenaktionen sowie eventuell Bürgerinitiativen“ angekündigt, um die politischen Handlungsprozesse zu „forcieren“.

Stichwort: Das „Stift“

Von 1980 bis 2004 war das heutige Gebäude in Waschbeton-Fassade Sitz des städtischen Stiftungskrankenhauses. Dann fusionierte dieses mit dem Diakonissen-Krankenhaus und wurde nach und nach an den Standort in der Paul-Egell-Straße verlegt. Der Klinikstandort in der Spitalgasse ist dabei viel älter. Er geht auf die 1259 errichtete Stiftung für ein Bürgerhospital zurück. Es gab Schenkungen und Zustiftungen, die ein „Georgen-Hospital“ mit 52 Plätzen und ein Pflegeheim mit eigenem Weinanbau ermöglichten; Ertrag sollen laut Forschung von Wolfgang Eger 30.000 Liter pro Jahr gewesen sein – bei 36.000 Litern Verbrauch allein für Mitarbeiter und Patienten. Im mittelalterlichen Speyer war es eines von mehreren Hospitälern.