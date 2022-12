Benjamin und Sven Stiegler betreiben sechs Edeka-Märkte in der Region, darunter zwei in Speyer. Die durch Ukraine-Krieg, Inflation und steigende Kosten angeheizte Wirtschaftskrise macht sich auch bei ihnen bemerkbar.

Speyer. Fragt man Sven Stiegler, wie sich die derzeitige Krisensituation mit hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und löchrigen Lieferketten auf das Geschäft seiner Supermärkte auswirkt, dann muss der selbstständige Einzelhandelskaufmann nur kurz nachdenken: „Die Kunden kaufen wesentlich bewusster ein“, sagt er dann. Das bedeute, sie schauten öfter auf den Preis. Und sie seien bereit, „ab und zu mal downzugraden“, sagt er.

Was Stiegler damit meint: Anstelle des höherpreisigen Markenproduktes werde ein paar Fächer tiefer ins Regal gegriffen, also eher zu den günstigeren Eigenmarken. „Bückware“ nennt sich das Segment, das im Einzelhandel im etwas weniger komfortablen, unteren Bereich der Regale zu finden ist. Anders ausgedrückt: „Die Preiseinstiegsprodukte muss man bei uns eben etwas mehr suchen.“

Preis im Blick

Dass die Kunden mit den Füßen abstimmen und wegbleiben würden, hat Stiegler bisher nicht festgestellt. „Eine Abwanderung spüren wir nicht“, meint er, der in der Vorderpfalz gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin in der Region sechs Edeka-Märkte mit fast 500 Mitarbeitern betreibt: Neben den beiden Speyerer Niederlassungen sind das zwei Filialen in Frankenthal sowie jeweils eine in Bad Dürkheim und Haßloch.

Dass sich eine Kaufzurückhaltung eher nicht bemerkbar mache, führen die beiden Unternehmer darauf zurück, dass ihr Sortiment „die ganze Bandbreite“ abbilde, was Auswahl und Preisspanne angehe. Und dass man Produkte aus der Region mehr in den Vordergrund rücke. „Viele unsere Kunden legen auf die regionale Herkunft der Ware wert“, sagt Sven Stiegler. Glücklicherweise „bleiben uns unsere regionalen Partner treu“.

Regionale Verwurzelung wichtig

Die regionale Verwurzelung sei ihnen sehr wichtig, betonen die Brüder. Sie trage viel zum unternehmerischen Erfolg bei. Zugleich wolle man den Menschen auch etwas zurückgeben und starte immer wieder Spendenaktionen für Vereine und Initiative. Nicht mehr verkaufsfähige, aber unverdorbene und somit verwertbare Lebensmittel aus dem E-Center gingen beispielsweise an die Speyerer Tafel, „daher gibt es bei uns gar keine eigenen Regale mit vergünstigter Ware, deren Haltbarkeitsdatum abläuft“, erklärt Sven Stiegler. Um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, werde zudem angeschlagenes Obst und Gemüse im gemischten Beutel günstiger abgegeben.

Zunehmende Konkurrenz durch die Discounter fürchten die Stieglers nach eigener Aussage nicht. Zwar sei der Einkauf dort nicht mehr so sehr an den sozialen Status gekoppelt wie früher, und auch Gutverdiener bedienten sich heute gerne am günstigeren Sortiment. Doch preislich sehen sich die Unternehmer mit Speyerer Standorten am Rübsamenwühl und in der St.-German-Straße gut gerüstet für den Wettbewerb: „Auch die Discounter sind teurer geworden.“