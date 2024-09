Den Königsplatz gibt es seit 215 Jahren. Er nimmt die Stelle ein, an der zuvor die während der Französischen Revolution stark beschädigte und später abgerissene St.-Moritz-Stiftskapelle stand. Sie gehörte zum St.-German-Stift, dessen Fundamente unter dem Platz erhalten sind. 1809 wurde der Platz zu Ehren des französischen Präfekten Jeanbon St. André Place Saint André genannt, die Speyerer machten Andreas-Platz daraus.

Nachdem die Franzosen 1816 die Herrschaft an Bayern abgegeben hatten, erhielt der Platz mit Erlaubnis von König Max Josef I. seinen bis heute gültigen Namen. Nur in der Zeit des Nationalsozialismus war er nach dem damaligen Gauleiter als Josef-Bürckel-Platz bekannt. Den Königsplatz ziert seit dem Jahr 1953 der achteckige Handwerkerbrunnen. Die Figur darauf, den „Schbeyermer Brezelbu“, gestaltete Bildhauer Karl Wex nach dem Aussehen des elfjährigen Bäckersohns Dieter Frischholtz. Sein Kollege Wilhelm Rehberger meißelte sie in gelblichen Sandstein.