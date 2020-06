Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt nach einem Brand am Samstag, 12.40 Uhr, in Speyer, bei dem eine Terrasse und ein vor dieser geparktes Auto stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ihrem Bericht zufolge fing in der Draisstraße aus noch ungeklärter Ursache ein erhitzter Topf Feuer und erzeugte eine Stichflamme. Durch die Hitze sei ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro entstanden, verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht mehr löschen. Es wurden auch keine Glutnester gefunden. Die Kripo will nun die Brandursache feststellen, wobei nicht von Brandstiftung ausgegangen werde. Wahrscheinlicher sei unsachgemäßer Umgang mit dem heißen Öl im Topf, so ein Sprecher. Sachdienliche Hinweise sind unter Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de möglich.