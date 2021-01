Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Interessen der Hotellerie und Gastronomie und damit „Chef“ der Kaisertafel – das war Renzo Bertolini bis zuletzt. Der rührige Eisproduzent, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist, hat in Speyer noch weitaus mehr Spuren hinterlassen.

In zweierlei Hinsicht machte Renzo Bertolini in seiner Geburtsstadt Speyer von sich reden. Zum einen schrieb er als einer der ersten Eisproduzenten in der Stadt Geschichte, zum anderen erarbeitete er sich in späteren Jahren den Titel des „Mister Kaisertafel“. Das lag nicht allein an der Tatsache, dass er selbst die Gründung des Vereins zur Interessensförderung für Hotel- und Gastronomiebetriebe in die Wege geleitet hatte. Gleichwohl lag es an Bertolinis Ausdauer, dass es mit der beliebten Veranstaltung trotz Problemen und Beschickerrückgang gelang, für Speyer und das Tafeln unter freiem Himmel zu werben. Jahr für Jahr empfing er die Gäste persönlich.

Bertolini kam 1934 in Speyer zur Welt und besuchte den Kindergarten in der Engelsgasse. Wegen des Krieges schickten ihn seine Eltern in ihre alte Heimat, die italienische Provinz Trient. Als 14-Jähriger kam Bertolini zurück, arbeitete im elterlichen Betrieb mit. Dessen Geschichte hatte mit seinem Onkel Tranquillo begonnen, der in der Salzgasse einen Obstladen mit Eisverkauf führte. Renzos Vater Fiorino übernahm später das Geschäft und spezialisierte sich auf die kalte Nascherei.

Lebenstraum erfüllt

1955 zog Renzo Bertolini, der den Betrieb zuerst gemeinsam mit seinem Bruder Ferruccio, dann alleine führte, an den Königsplatz (bis 1973) um. 1967 kam die Filiale in der Maximilianstraße dazu, die bis 2005 bestand. Im Jahr 1980 erfüllte er sich mit der Eröffnung seiner Eisproduktion in der Industriestraße mit Straßenverkauf einen Lebenstraum. Längst sind auch Kinder des langjährigen Inhabers in das Geschäft eingestiegen.

Parallel zu seinem Beruf war Bertolini stets für Speyer im Einsatz. Er leitete den örtlichen Hotel- und Gaststättenverband und gehörte als CDU-Mitglied von 1999 bis 2004 auch dem Stadtrat an. Ehefrau Flora und die vier Kinder stärkten dem engagierten Bürger stets den Rücken. Renzo Bertolini ist am 30. Dezember 2020 verstorben und am 12. Januar in Speyer im engsten Familienkreis beigesetzt worden.