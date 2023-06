Der Kulturverein Grünstadt freut sich, das preisgekrönte Ensemble „Trio 21meter60“ am 17. Juni um 20 Uhr in der Sommerhalle Grünstadt begrüßen zu dürfen. Das Trio, bestehend aus den drei Tubisten Constantin Hartwig, Steffen Schmid und Fabian Neckermann, wurde 2022 mit dem Opus Klassik ausgezeichnet und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 zu einem der aufstrebendsten Kammermusikensembles Deutschlands entwickelt.

Das Trio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vorurteile über das Instrument der Tuba aus dem Weg zu räumen und zu beweisen, dass man mit drei Tuben kammermusikalisch musizieren kann. Dabei schöpft das Ensemble aus dem gesamten Repertoire der letzten 500 Jahre und reizt die Möglichkeiten der Tuba in originellen Eigenarrangements voll aus.

Das Konzert steht unter dem Motto „Around the World“ und bringt Werke von Monteverdi, Sting, Bach, Gershwin, Mozart, McCartney, Morricone und Queen – in dieser gewagten Reihenfolge. Die Mitglieder des Trios sind Berufsmusiker in renommierten Orchestern wie Sächsische Staatskapelle Dresden, Bayerisches Staatsorchester und Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

Karten gibt es im Vorverkauf in Grünstadt bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass, der Buchhandlung Frank und der Touristinfo im Alten Rathaus. Auch über Reservix, ADticket und dem RHEINPFALZ-Ticketservice.