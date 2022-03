Die katholische Stadtpfarrei Pax Christi hat die Sternsingeraktion 2022 ausgewertet: Einer Pressemitteilung von Dienstag zufolge wurden dabei Spenden in Höhe von 34.409,30 Euro gesammelt. Die Verantwortlichen zeigen sich damit zufrieden: „Auch wenn wegen Corona auch in diesem Jahr keine ,klassische’ Sternsingeraktion stattfinden konnte, sind Anfang Januar hunderte von Segenspaketen unter dem Leitgedanken der Sternsinger ,Lasst uns die Welt verändern – Gemeinsam geht’s!’ in die Briefkästen in Speyer verteilt worden.“ Die Spenden seien eine Folge davon gewesen. Sie kommen traditionell bedürftigen Kindern in mehreren Ländern zugute, die das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in einem besonderen Genehmigungsverfahren auswählt.