Die Initiative Rafael pflegt Sternenkinder-Gräber auf dem Speyerer Friedhof. Sie beteiligt sich mit einem eigenen Projekt am kommenden Samstag, 28. September, von 9 bis 12 Uhr, an den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar. „An diesem Tag wollen wir eine kleine Hecke von circa sechs Metern Länge pflanzen, unser Gärtchen der Erinnerung in Schuss bringen und es teilweise neu bepflanzen sowie die Wege zwischen den Gräblein in unseren drei Grabfeldern von Unkraut befreien“, heißt es in der Ankündigung auf der Internetseite der Freiwilligentage. Unter www.wir-schaffen-was.de ist auch die Anmeldung zu der Aktion möglich. Bei der Initiative kümmern sich nach eigenen Angaben derzeit rund 20 ehrenamtliche Helfer um die etwa 50 Gräber. Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die kurz vor, während oder kurz nach der Geburt versterben.