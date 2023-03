Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Geld hat Stephanie Schumacher den größten Teil ihres Berufslebens verbracht. Jetzt, in der Rente, widmet sie sich neuen Aufgaben. Im Dezember hat die 64-Jährige von der Sparkassenfiliale in Speyer-Nord in die DRK-Kleiderläden gewechselt. Derzeit klingeln die Kassen in der Lessing- und Karmeliterstraße aber selten.

In der Rente noch ehrenamtlich zu arbeiten, war für Stephanie Schumacher selbstverständlich. „Eigentlich wollte ich bei der Speyerer Tafel helfen“, erzählt die 64-Jährige.