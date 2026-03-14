Manche Speyerer Straßen ähneln nach diesem Winter Buckelpisten. Tiefe Schlaglöcher gefährden Radler und nerven Autofahrer. Doch fehlt das Geld, um alle Schäden zu beheben.

Der ältere Herr wirft einen erstaunten Blick auf den Asphalt der Landauer Straße, dann schüttelt er den Kopf, steigt auf sein Fahrrad und radelt gemächlich durch die Schwerdstraße in Richtung Innenstadt. Gekommen ist er mit seinem Drahtesel aus der Karolingerstraße, ist abgestiegen, hat schiebend die Landauer Straße überquert und wollte sich gerade wieder in den Sattel schwingen, als er den Blick über die Fahrbahn schweifen ließ. Auf dieser reiht sich Schlagloch an Schlagloch. Mehr noch: Die einzelnen Einbuchtungen in der Straßendecke gehen ineinander über, verschmelzen zu einer meterlangen Kraterlandschaft. Autofahrer, die gen Stadtzentrum streben, sind bemüht, dieses Testgebiet für Stoßdämpfer großzügig zu umkurven.

Szenenwechsel. Nahe der Einmündung der Holz- in die Schützenstraße auf Höhe des CVJM-Heims bietet sich ein ähnlicher Anblick: In der Straßenmitte reihen sich Schlaglöcher auf wie eine Perlenkette. Die Dellen in der Fahrbahn scheinen weniger tief als jene in der Landauer Straße, doch können interessierte Beobachter durch die lückenhafte Oberfläche mitunter den freiliegenden Unterbau der Holzstraße studieren. Das Ausmaß der Schäden wird besonders offenkundig, wenn in den Trichtern nach dem Regen das Wasser steht. Angler sind allerdings noch keine zu sehen.

Abgetaucht: Einige Zentimeter tief ist dieses Schlagloch in der Holzstraße. Foto: arts

Delle, Delle, Gefahrenquelle

Das ist genau Werner Zinks Humor. „Die Schlaglöcher in Speyer sind stellenweise schon der Wahnsinn“, urteilt der Vorsitzende des Speyerer Ortsverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC). Die Krater im Asphalt sind ihm schon lange ein Dorn im Auge, beeinträchtigten sie doch den Fahrspaß für Radler nachdrücklich, auf Radwegen wie auf Fahrbahnen. Im Bereich zwischen der Rentenversicherung und dem Berliner Platz in Speyer-West seien die von Radlern genutzten Strecken mitunter so uneben, „dass das Gebiss wackelt“, beschreibt es Zink. Aber Schlaglöcher bedeuten auch eine erhöhte Unfallgefahr, je größer sie sind, desto mehr. Unaufmerksam sollte jedenfalls niemand sein, der in der Domstadt auf zwei Rädern unterwegs ist, mahnt der Fahrrad-Enthusiast: „Es ist ein Wunder, dass nicht schon viel mehr Radler gestürzt sind.“

Im Rathaus weiß man um die Misere auf vielen Straßenabschnitten im Stadtgebiet. Auch der schlechte Zustand der Holzstraße von ihrer Einmündung in die Schützenstraße bis etwa zum St.-Vincentius-Krankenhaus sei der Verwaltung bekannt, wie Stadtsprecherin Anke Illg auf Anfrage bestätigt. Fortbestehen soll die Buckelpiste nicht. „Geplant ist, diesen Bereich im Sommer ganzflächig mit einer dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise zu überziehen“, kündigt Illg an. Bis dahin würden „akute Schlaglöcher punktuell mit Kaltasphalt ausgebessert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“.

Winter hat tiefe Spuren hinterlassen

Bei der Holzstraße werden die Ausbesserungsarbeiten nicht Halt machen, denn auch andernorts besteht Handlungsbedarf. Im Laufe des Winters seien in vielen Straßen stadtweit neue Schlaglöcher entstanden, berichtet Illg. Denn es ist der Wechsel von Tauen und Gefrieren, welcher der Kraterbildung Vorschub leistet. Gerade in diesem Winter hätten Plus- und Minusgrade besonders häufig gewechselt, schildert der Automobilclub ADAC, der aus diesem Grund bundesweit mit stärkeren Straßenschäden rechnet als in den Vorjahren. Dringt Wasser in Risse und Spalten einer bereits spröden Straßendecke ein, gefriert es und dehnt es sich aus, erläutert der ADAC. Dadurch wird der Asphalt ein weiteres Stück aufgesprengt. Nach dem Tauen entstehen im Untergrund Hohlräume. Fahren Kraftfahrzeuge über die brüchige Stelle, zerbröselt das Material vollends, bisweilen werden durch den vom Überrollen ausgelösten Sog ganze Brocken herausgelöst. Auf diese Weise können über längere Zeit ganze Schlaglochschwärme heranwachsen.

Kraterlandschaft: Kein einzelnes Schlagloch mehr, sondern ein ausgedehnter Schlagloch-Komplex zeigt sich im Asphalt der Landauer Straße kurz vor der Einmündung der Schwerdstraße. Foto: arts

Zu den Straßen „mit aktuell besonders ausgeprägten Schlaglochproblemen“ zählt die Stadtverwaltung die Siemensstraße, die Straße Am Neuen Rheinhafen, die St.-Markus-Straße, die Hirschstraße und die Landauer Straße. Alle diese Strecken sollen laut Illg „im Laufe des Sommers“ saniert werden. Die Landauer Straße werde bereits im Frühling „partiell ausgebessert, um akute Schadstellen frühzeitig zu beheben“. Eine Grundsanierung der wichtigen Verkehrsader ist ohnehin ab Jahresende vorgesehen.

Haushaltsmittel reichen nicht aus

Doch auch die Ausbesserungsmaßnahmen gehen ins Geld. Rund 250.000 Euro seien hierfür veranschlagt, so Illg: „Damit werden jedoch nicht alle Schlaglöcher im Stadtgebiet behoben. Über das Jahr, insbesondere während des Winters, bessert der städtische Baubetriebshof zahlreiche Schlaglöcher mit Kaltasphalt aus; die reinen Materialkosten hierfür liegen bei etwa 25.000 Euro pro Jahr.“ In diesem Jahr werde voraussichtlich insgesamt rund eine Million Euro für den Straßenerhalt ausgegeben. „Dieses Budget deckt jedoch nicht den geschätzten Finanzbedarf von rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr, der für eine vollständige Straßenerhaltung in der Stadt erforderlich wäre“, betont Illg.

Trümmerbruch: Schlagloch-Schwarm, ebenfalls in der Holzstraße. Foto: arts

Einem Motorradfahrer wäre der schlechte Zustand einer Speyerer Straße beinahe zum Verhängnis geworden. Er sei beim Überfahren eines schadhaften Gullys mit dem Hinterrad hängengeblieben und gestürzt, hatte der Mann vor dem Landgericht Frankenthal angeführt und als Entschädigung 6000 Euro von der Stadt gefordert. Diese sei ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. Die Klage wurde allerdings im Februar abgewiesen (Az 3 O 181/25). Eine Verkehrssicherungspflicht bestehe regelmäßig nur bei Schlaglöchern auf wichtigen Straßen mit einer Tiefe von mindestens 15 Zentimetern, beschied das Gericht. Unmittelbare Auswirkungen auf ihr Tun sieht die Stadt durch das Urteil nicht. „Die Verwaltung ist und bleibt bemüht, Schlaglöcher, unabhängig von Größe und Tiefe, so schnell wie möglich zu beheben“, heißt es aus dem Rathaus: „Aufgrund der angespannten personellen und finanziellen Lage kann dies jedoch nicht immer sofort erfolgen.“ Die Reparaturmaßnahmen würden „entsprechend der Verkehrsrelevanz der betroffenen Straße priorisiert“.