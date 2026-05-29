Der Speyerer Arbeitsmarkt steht gut da – noch. Aber die angekündigten Jobverluste bei Mann + Hummel und TE Connectivity sind für Experten nicht die einzigen Krisensymptome.

„ Speyer hebt sich positiv ab.“ Das war lange und ist auch noch die Sichtweise von Daniel Lips, dem Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen: Zu dessen Zuständigkeitsgebiet gehören neben dem Rhein-Pfalz-Kreis die drei kreisfreien Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal – und von diesen hat nach dem Landkreis die Domstadt die beste, weil geringste Arbeitslosenquote. Bei 5,8 Prozent lag sie den am Freitag vorgestellten Zahlen zufolge im Mai, 0,3 Prozentpunkte weniger als im April, laut Agentur als Ergebnis eines kleines „Frühjahrsaufschwungs“. Im Kreis waren es 4,3, in Frankenthal 8,2 und in Ludwigshafen 9,8 Prozent.

Gegenüber dem April bedeuten die neuen Zahlen für die Stadt Speyer einen Rückgang von 58 auf 1599 Arbeitslose. In der Realität liege die Anzahl jedoch um 25 Prozent höher, weil unter anderem Jobsuchende in Weiterbildungsmaßnahmen in diese Statistik nicht eingerechnet würden, aber das sei überall so, erklärte Lips. Sorgen bereiten ihm vielmehr andere Kennwerte – die Speyer aber ebenfalls nicht exklusiv habe: „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland mit Jahren des Nullwachstums oder der Rezession wirkt sich aus.“

Problematischer Effekt

Von Rückgängen der Arbeitslosenzahlen wie in den Jahren 2022 und 2023 – also nach der Corona-Krise – könne nicht mehr berichtet werden. Zwischen April 2025 und April 2026 gab es laut Lips in der Stadt Speyer einen Zuwachs von 1,5 Prozent. Wenn die Betroffenen in Arbeitsagentur-Klienten und beim Jobcenter angesiedelte Bürgergeld-Empfänger unterteilt würden, zeige sich ein weiterer problematischer Effekt: Rückgänge binnen eines Jahres von 4,7 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen im Bürgergeld, aber plus 11,3 Prozent bei der Zielgruppe, die ganz frisch oder vor wenigen Monaten ihren Job verloren habe.

„Bei den Arbeitslosen im ersten Jahr sieht man die wirtschaftliche Entwicklung deutlicher“, betonte Lips. Dass die Anzahl der gemeldeten Stellen in Speyer im April mit 471 um 16,5 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen habe, sei eine weitere „Entwicklung, die mir gar nicht gefällt“, so der Geschäftsführer. „Das sind echt wenige Stellen.“ Seit April 2022 habe es sogar einen regelrechten „Absturz“ gegeben. Lips: „Die Arbeitgeber sind derzeit in Habachtstellung und sehr vorsichtig unterwegs.“

Dafür spreche auch, dass von den 471 Stellen 187 im Bereich der Zeitarbeit angesiedelt seien. In Speyer sei dabei die Firma Gabis ein großer Akteur. Bei den Branchen, die auf der Suche nach Mitarbeitern sind, liegt laut der Statistik, die Lips im städtischen Sozialausschuss vorstellte, der Verkehrs- und Logistikbereich mit 125 Angeboten deutlich vorne.

Dunke Wolken in der Industrie

Wenig Gutes lassen auch die Planungen zweier großer industrieller Arbeitgeber aus der Domstadt erwarten: Filterhersteller Mann + Hummel und Elektronikanbieter TE Connectivity wollen bis 2028 insgesamt rund 1200 Stellen streichen. „Die werden dann voraussichtlich in zwei Jahren hier fehlen“, so Lips. Bei aktuell 32.370 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort Speyer sei das „ein nicht zu unterschätzender Faktor“. Die Summe von 32.370 werde in Zukunft aber auch allein aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr erreicht weden.

Im Hinblick auf den angekündigten (Teil-)Abschied der beiden Firmen aus Speyer macht sich Lips „um die Auszubildenden mit am wenigsten Sorgen“. Diese seien gut, gefragt und würden in der Region schnell neue Arbeitsplätze finden, ist er überzeugt. Probleme erwarte er in dieser Hinsicht eher für die erfahrensten Kolleginnen und Kollegen: „Je älter, desto schwieriger.“ Bislang liege die Jugendarbeitslosigkeit für die 15- bis 24-Jährigen in Speyer bei unauffälligen 5,4 Prozent. Sie sei im April 2026 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.