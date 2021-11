Fast 90 treue Mitglieder hat der TSV Speyer für die Jahre 2020 und 2021 geehrt. Herausragend dabei: Alfred Steinmetz und Werner Scherer, die dem Verein seit jeweils 70 Jahren die Treue halten.

Der 89-jährige Steinmetz gehört dem TSV seit 1950 an, der fünf Jahre jüngere Scherer seit 1951. Der Versicherungskaufmann und spätere lokale DAK-Geschäftsführer Alfred Steinmetz war Leichtathlet „und ein wenig auch Handballer“, wie er berichtet. Er trat zwischen 1950 bis 1957 beim TSV vorwiegend mit einer selten gewordenen Mehrkampf-Variante in Erscheinung, dem Fünfkampf. Der vereinte die Laufdisziplinen 100 und 400 m, Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoßen. Zudem trat er zu 4x100-m-Staffeln an. Die Teilnahmen an der deutschen Junioren-Meisterschaft in Balingen und beim Deutschen Turnfest 1953 in Hamburg nennt er hier als Höhepunkte. Handballer im 1b-Team des TSV war er sozusagen nebenher.

Boule im hohen Alter

Steinmetz wirkte auch beim ehemaligen VfR Speyer als Jugendtrainer und -betreuer und kickte in der AH, spielte viele Jahre Tennis beim TC Dudenhofen. „Seit ich damit 2010 krankheitsbedingt aufhören musste, spiele ich Boule, zweimal in der Woche.“

„Auf mindestens 20 Jahre“ schätzt der 84-jährige Werner Scherer die Dauer seiner Einsätze als Handballer in verschiedenen Teams des TSV, „für den ich die Fahne immer hoch gehalten habe“. Er habe nie den Verein gewechselt. Der frühere technische Angestellte der Flugzeugwerke spielte meist als Rechtsaußen, auf dem Feld und später in der Halle. „Ein bissel Leichtathletik“ habe er auch getrieben, „ich war Läufer“. Zeitweise leitete er die Handball-Abteilung des TSV und sorgte bei Spielen in der Osthalle dafür, „dass Geld für den Verein herein gekommen ist. Ich hab’ kassiert.“

Ehrungen

70 Jahre Mitglied: Alfred Steinmetz, Werner Scherer – 60 Jahre: Helmut Kauf, Lydia Adolf, Wolfgang Behm, Thomas Bethäuser – 50 Jahre: Brigitte Alt, Jürgen Gauweiler, Clemens König, Henry Meisenheimer, Esther Münch, Hannelore Oeder, Eckhard Schäffer, Erhard Walter, Carola und Horst Adolf, Ursula Kreutz, Beate Lang, Raphael Mosbach, Klaus Rob, Stefan Sester, Karl-Heinrich Usinger-Frieß, Kirsten Venus, Ursula Walter. – Ehrennadeln: Gold: Doris Andres, Jörg Becker, Steffen Becker, Martina Brack, Petra Geflitter, Sigrid Hack, Jürgen Illers, Oliver Mais, Gerd Naumann, Michael Nuber, Margot Prell, Sabine Rasp, Margarethe Schäffer, Anne Schön, Eberhard Sturm, Ursula Büchler, Zita Huber, Ursula Kehmeier, Karl Klaus, Inge Merz, Gisela Pfaffmann, Christa Schreiner, Helga Kramer-Schuff, Simone Stock, Friedrich Wessel. – Silber: Anna Grohmann, Ute Groß, Dietmar Günster, Sybille Hestermann, Ina Klemens-Andres, Martha Mayer, Philipp Müller, Sam Sachweh, Nicole Schatteray, Edith Seidel, Linda Seidel, Regine Steiner, Uwe Vagt, Ino und Noris von Schumann, Michael Wessel, Walburga Winkler, André, Antje, Denise und Felix Bohlender, David Brand, Elke, Jürgen und Stefan Delzer, Sabine Dietrich, David Dünckel, Ilona Gail, Andrea Gerbig, Christina Henninger, Kyra Kant, Anne Links, Jannik Rüb, Werner Sepke, Dagmar Theobald-Müller, Christine Vollmer-Walz, Katharina Walz, Daniel Welke.