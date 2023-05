Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sein Brotberuf wurde ihm in die Wiege gelegt: Gerhard Grimm ist als Steinmetz in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Doch spätestens seitdem er in den Ruhestand gegangen ist , widmet Grimm sich verstärkt dem zweiten Material seiner Leidenschaft, dem Holz. Heute wird der Künstler 85 Jahre alt.

„Die Figur war schon in dem rohen Stein drin. Ich musste nur noch alles Überflüssige wegschlagen.“ – Dieses, dem italienischen Universalgenie Michelangelo zugeschriebene