Ein unbekannter Steinewerfer ist laut Polizei für eine Sachbeschädigung am Donnerstagabend am Priesterseminar verantwortlich. Betroffen sei die Glasfassade des Treppenhauses der Bibliothek des Priesterseminars am Germansberg. Mit dem geworfenen Stein sei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro verursacht worden, so die Ermittler. Sie bitten um Hinweise: Wer am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Germansberg beobachtet hat, kann sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.