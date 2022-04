Auch bei den Bodenrichtwerten: Teurer wird’s immer zur Unzeit.

Der Ukraine-Krieg beginnt ausgerechnet in einer Zeit ohnehin steigender Energiepreise. Für Lebensmittel muss man möglicherweise genau dann tiefer in die Tasche greifen, wenn man sich gesünder ernähren will. Dass die explodierenden Bodenrichtwerte in Speyer und Umland in eine Phase fallen, in der auf ihrer Basis die Grundsteuer neu berechnet wird, passt in diese Reihe. Überraschend ist es nicht. Der Wert wird nämlich von einem Markt abgeleitet, bei dem aufmerksame Beobachter erkannt haben: Wenn überhaupt ein Grundstück zu haben ist, ist es richtig teuer.