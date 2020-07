Ab 2023 sollen auch Müllverbrennungsanlagen in den Emissionshandel für CO 2 einbezogen werden. Thomas Grommes, Chef des Müllheizkraftwerks in Ludwigshafen, wo auch der Hausmüll aus Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis landet, sieht das kritisch: Er befürchtet steigende Müllgebühren. Die Stadtwerke Speyer haben auf Anfrage berechnet, was die Änderung für deren Entsorgungspreise bedeuten würden: „Bei ähnlich großer Hausmüll-Sammelmenge wie jetzt kämen dann auf den Haushalt pro Jahr ab 2026 Mehrkosten in Höhe von circa 20 Euro zu. Beginnen würde es 2023 mit circa 11 Euro pro Jahr“, so Sprecherin Angela Sachweh. Das seien aber wegen des differenzierten Gebührensystems nur Richtwerte.