Spritpreis-Erhöhungen und stetig steigende Kosten für Lebensmittel und Energie machen auch der Speyerer Tafel zu schaffen, auf die viele Bedürftige angewiesen sind.

„Die gestiegenen Benzinkosten tun weh“, betont Simone Heilmann. Sie ist die Geschäftsführerin des Speyerer Kreisverbands im Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Träger der Speyerer Tafel. Für ihre Lebensmittelausgabe ist diese auf viele Fahrten angwiesen. Vier Kühlfahrzeuge und ein weiterer Pkw müssen demnach regelmäßig betankt werden, um Waren für rund 1500 Bedürftige, darunter 180 Kinder, aus Märkten vor allem in Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis in den Laden in der Seekatzstraße 12 zu transportieren.

Heilmann erwartet keine starke Entlastung, bleibt aber positiv gestimmt. „Jeder Cent weniger tut gut“, sagt die Geschäftsführerin zur beschlossenen Absenkung der Spritpreise um 17 Cent für zunächst zwei Monate. Touren zusammenzufassen sei eine bereits praktizierte Option, die indes nicht für jede Fahrt greifen könne, sagt Heilmann. Sie berichtet von großer Spendenbereitschaft der Speyerer. Ganz besonders habe sie die Verkehrsteilnehmerin gerührt, die bei einer Fahrt hinter einem Tafel-Auto einen spontanen Beschluss gefasst habe: Sie wolle den Kostendruck der Sozialeinrichtung mit einer Geldspende abmildern. Heilmann war gerührt, als sie das Geld erhielt.

Aufs Auto angewiesen

Auch für die Tafelkunden würden die gestiegenen Benzinkosten zur Herausforderung. Manche würden dadurch sogar am Einkauf in der Tafel gehindert: „Ohne Auto sind für einige die Wege zu lang und beschwerlich, Fahrten mit dem Pkw zu teuer“, sagt Heilmann. Viele ältere Frauen seien auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen, beschreibt sie sichtbare Folgen wachsender Altersarmut. Dennoch habe die Tafel vor einiger Zeit aus logistischen Gründen entschieden, den Laden nur noch dienstags und donnerstags für Ausgaben zu öffnen und so auf den Samstag zu verzichten, erklärt die DRK-Geschäftsführerin strukturelle Anpassungen.

Die meisten der etwa 70 ehrenamtlichen Helfer hätten bereits das Rentenalter erreicht, nur wenige seien noch berufstätig, gibt sie einen Überblick über die personelle Situation in der Tafel. „Was fehlt, sind Molkereiprodukte“, sagt Heilmann über die Warenversorgung. Als Grund nennt sie steigende Angebotsvielfalt in den Supermärkten: Stark reduzierte Preise beispielsweise für Joghurt, Milch oder Quark und Käse sorgten dafür, dass entsprechende Waren die Tafel nicht mehr erreichten. „Wir sind froh, mit frischem Obst und Gemüse helfen zu können“, betont sie. Derzeit seien Erdbeeren heiß begehrt. Spargel hingegen sei eher ein Ladenhüter.

An den nach oben gestaffelten Preisen ab 2 Euro für Singles pro Tüte will die Tafel laut Heilmann derzeit nichts ändern. „Das können und wollen wir angesichts der hohen Preise für Lebensmittel jetzt auf keinen Fall.“