Die Corona-Inzidenz in Speyer steigt weiter. Waren es am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) noch rechnerisch 79,1 Neuinfektionen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner, betrug der Wert am Mittwoch 106,8 und am Donnerstag 136,5. Am Mittwoch kamen 22 Fälle hinzu, am Donnerstag 20. In den vergangenen Tagen waren sieben Infektionen im Altenheim am Adenauerpark und 17 an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) bekannt geworden. In der AfA hatte sich die Anzahl am Donnerstag laut Stadt auf 23 erhöht; 99 Bewohner seien dort insgesamt als Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne. Auch an den Schulen in der Domstadt gebe es vereinzelte Fälle. Zum weiteren ihr bekannten Infektionsbild teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit: „Einige Familien mit zwei bis vier infizierten Personen, teilweise Reiserückkehrer, dazu einige diffuse Einzelfälle.“ Die Regeln für ihre Kindertagesstätten hat die Stadt wieder verschärft: So werden die Gruppen nicht mehr gemischt, und Eltern dürfen die Gebäude in der Regel nicht mehr betreten.