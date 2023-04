Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 16 Jahren fängt Steffen Jantz Feuer für American Football. Mit 40 ist der Elektrotechnikermeister Schiedsrichter in der Bundesliga. Er reist gerne mit Partnerin und Hund an die Spielorte. In dem Sport sei ganz Deutschland ein Dorf, sagt er. Bis Oktober dauert die Saison.

„American Football spielen kann jeder.“ Steffen Jantz räumt beim Kick-off für das Gespräch über seine Karriere in dem Sport ein Vorurteil aus dem Weg. Von wegen nur muskelbepackte