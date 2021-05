Innenstadt: Weihnachten

Der Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyer“, Peter Bödeker, kennt nur eine Richtung seines Engagements: für Speyer. Dahin gehe es derzeit mit Unterstützung aus dem Stadthaus. Die Richtung der Entwicklung bei den Fallzahlen von Corona-Infektionen kennt in Speyer auch nur eine Richtung: nach oben. Knapp eine Woche des Lockdowns liegt nun hinter uns allen. Eine Trendumkehr ist noch nirgends in Sicht. Damit zeichnet sich für den Handel und die Schausteller, die gemeinsam für sich, die Kunden und die Stadt über verteilt gestellte Stände wenigstens etwas Weihnachtsflair in die Stadt zaubern wollen, mehr und mehr nur eine Richtung ab, wohin der Daumen für diese Vorgaben zeigt: nach unten. Leider. Nur wenig Hoffnung bleibt. „Immerhin hängen die Stadtwerke die Weihnachtsbeleuchtung auf“, sagte der ziemlich deprimiert klingender „Textiler" und Sprecher des Einzelhandelsverbands, Thomas Armbrust, am Mittwoch beim Blick auf eine ziemlich menschenleere Maximilianstraße. „Wenn jetzt noch alles dunkel bliebe, würden die Kunden ja noch mehr Angst bekommen.“ Geht gar nicht in der Wohlfühlstadt.

Baustelle: Wecker

Soll mal noch jemand sagen, die Stadtverwaltung handele nicht bürgernah: Das krasse Gegenteil ist Fall. Da hat doch mein Kollege Patrick Seiler in seiner „Woche“ vor Wochenfrist einen Fall aus Speyer-West aufgegriffen. „Ich und einige andere Anwohner sind seit sechs Wochen sehr froh darüber, dass die Friedrich-Ebert-Straße auch mal gesperrt ist“, hatte eine Anwohnerin mitgeteilt. Der davon nun abgehaltene, in der Regel immer zu schnelle und zu laute Durchgangsverkehr fehle ihr nicht wirklich vor dem Fenster. Leider habe sie schon manchmal verschlafen, weil es so ruhig ist.

Was macht die Stadt? Sie betreibt auf subtile Weise natürlich weiter Lärmschutz. Sie hat in dieser Woche angekündigt, dass sich genau diese Baustelle um sechs Wochen verlängert wird – bis 23. Dezember. Danach ist ohnehin Weihnachtspause. Die Frau sollte sich einen Wecker besorgen. Am besten einen mit Verkehrslärm als Weckton.

Weltkulturerbe: Wild

Knoblauch ist fraglos sehr gesund. Speyer ist eine schöne Stadt. Worms hat auch was. Mainz ist ebenfalls nicht zu verachten. China ist ein mächtiges Land. Das Judentum ist eine spannende Religion. Hebräisch ist eine ganz alte Sprache. Und was das alles miteinander zu tun? Direkt nichts. Aber die Kollegen von der Nachrichtenagentur EPD haben das in dieser Woche trotzdem elegant zusammengeführt. Mit folgender Meldung, die natürlich in Speyer riesig interessiert: „Das Welterbekomitee der Unesco kommt im kommenden Jahr im chinesischen Fuzhou zusammen, um (…) über fünf Nominierungen zu entscheiden. (…) Auf der Tagesordnung steht auch die Nominierung der sogenannten Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz. Mit dem hebräischen Wort Schum wird der Verbund bezeichnet, den die jüdischen Gemeinden der oberrheinischen Städte im Mittelalter bildeten.“ Das stimmt. Es gibt das Wort „schum“ in der hebräischen Sprache. Das steht aber dort nicht nur für die genannten Städte, die sich große Hoffnungen auf den Titel in China machen. „Schum“ heißt „Knoblauch“. Andreas Niggemann vom Freundeskreis Speyer-Yavne hat es uns auf Anfrage verraten. Da die Basis aller späteren Entwicklungsformen des Hebräischen die Sprache der Heiligen Schrift der Juden ist, hatte die Meldung also durchaus die richtige Würze. Und die eingangs aufgestellten Behauptungen sind in einer wilden Assoziation enthalten.

Gesundheitsamt: Wahlschlager

Ordentlich Pfeffer steckt nach wie vor in der Frage Gesundheitsamt für Speyer. Die Genossen Walter Feiniler und Stefanie Seiler lassen nicht locker. Der DGB sammelt seine Truppen. Der Christdemokrat Michael Wagner ist im Moment mal schwer enttäuscht. Sein Parteifreund Clemens Körner hat ganz clever mit Zahlen und der Nicht-Pandemie-Lage argumentiert. Ob die Behörde in irgendeiner Form wieder nach Speyer kommt, ist aktuell eher unwahrscheinlich als offen. Eins ist aber heute schon sicher: Den Landtagswahlkampf wird das Thema beleben. Es gilt aber vor allem nüchtern abzuwägen. Wir Bürger wollen die Dienstleitung des Amtes, wenn nötig, gut, sicher, schnell und korrekt erhalten. Ob aus LU oder SP, ist weniger wichtig. Die Verantwortlichen müssen es richtig gut organisieren. Das ist richtig wichtig. Zumal in der Pandemie.

Salierbrücke: Wahnsinn

Was für die Hauptstadt der Flughafen BER ist, ist für Speyer die Salierbrücke. Es war etwas ruhig um sie geworden. Nun meldete sie sich mit der – befürchteten, erhofften oder gerne nicht gehörten – Nachricht zurück: Kostensteigerung um nochmals 70 Prozent, von anfangs 11 über 16,7 auf jetzt 28,7 Millionen Euro. Diese Verläufe kennen wir aus Berlin. Das läuft bei öffentlichen Bauten allzu häufig so. Wahnsinn. Jetzt warten wir, wann und mit welcher Begründung die Verschiebung der Brücken-Freigabe gemeldet wird. Ich setze eine Flasche Sekt darauf, dass es so kommt.

Geburtstage: Whatsapp

„Corona tötet alles“ hat mir mein Sohn in dieser Woche gewhatsappt, als auch sein letzter bisher zugänglicher Seminarraum an seiner Uni dichtzumachen drohte. Die OB klagte im Rat, dass nichts mehr vorangebracht werden kann, weil Behörden keine Fristen für Entscheidungen mehr nennen können. Sie selbst könne unter anderem keine Bürgerbeteiligung mehr organisieren, meine Friseurin muss kommende Woche ihrem Kleinen erklären, dass er seinen dritten Geburtstag nicht mit seinen Spielkameraden feiern kann. Unser Sohn kommt heute zwar nach seinem 23. Geburtstag am Montag nach Hause. Aber seine 90-jährige Oma kann er nicht in den Arm nehmen. Auch er weiß nicht, was aus seiner WG in Freiburg noch mit ihm mitgekommen ist. Der Restaurantbesuch muss sowieso ausfallen. „Corona tötet alles.“ Selbst wenn wir lebendig dabei bleiben. Gerade zum Trotz sollten wir am Wochenende die herbstliche Natur genießen und auf das Leben anstoßen.