Touristische Tafeln: Digitalisiert

Unser Leben wird – ob man mag oder nicht – von Tag zu Tag digitaler. Gut, in Deutschland geht das mit der Digitalisierung hier und da etwas schleppender voran als in anderen Ländern, gerade was die behördliche Bürokratie angeht. Aber digitaler wird es so oder so. Das Smartphone als quasi externes Denk-Organ vieler Menschen ist wohl der augenscheinlichste Beweis dafür. Künftig soll es sich aber auch für den Homo digitalis lohnen, den Blick vom Display in der Hand nach oben zu richten und dort auf eine andere Art von Bildschirm zu schauen: digitale Hinweisschilder der Stadt Speyer. Die herkömmlichen, analogen Infostelen sollen teilweise ersetzt werden, wie die Verwaltung in dieser Woche mitgeteilt hatte.

Die digitalen Wegweiser sollen demnach viele Vorteile mit sich bringen. Ein Problem bei den bisherigen Schildern sei Vandalismus gewesen. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwieweit die digitalen Brüder der Touri-Tafeln von mutwilliger Zerstörung verschont bleiben sollen. Würde es nicht viel teurer werden, jene im Schadensfall ersetzen zu müssen? Inhaltlich wird die Stadt dadurch jedoch flexibler. Das muss sie womöglich auch sein. Denn durch die Testphase am Postplatz kann es passieren, dass wertvolle Verkehrsinformationen für Touristen aktuell angepasst werden müssen – je nachdem, was denn nun gerade Phase ist rund um den Postplatz und dessen Straßen.

Und wer weiß: Vielleicht erkennen die öffentlichen Bildschirme uns ja irgendwann an unseren eigenen Augen und sprechen uns persönlich an – so wie im Sci-Fi-Klassiker Minority Report mit Tom Cruise. „Guten Tag Herr Müller, zum Postplatz kommen sie heute am schnellsten mit dem Fahrrad“, könnte so eine digitale Infostele dann irgendwann mal von sich geben. Sollte die Künstliche Intelligenz aber auch mit pfälzischen Eingabebefehlen fertig werden müssen, könnte sich die Entwicklungszeit etwas verzögern.

Verkehrsversuch: Improvisiert

Dass es rund um den Postplatz sehr laut ist, ist den meisten wohl klar. Dass es auch in der halb verwaisten Postgalerie laut werden kann, musste der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco am Mittwochabend bei dem Beteiligungsgespräch für die Bürger am eigenen Leib erfahren. Die ersten zehn Minuten des Termins waren von lautem Gedudel aus der Musikanlage des Einkaufszentrums geprägt. Ein gezieltes Störfeuer von Postplatz-Aktivisten? Erst nach einiger Zeit war es dem Hausmeister möglich, die störende Geräuschkulisse abzustellen. Kaum war es ruhig, ging noch ein lautes Gebläse an. Nolasco nahm es pragmatisch und rückte näher an die Bürger heran, damit sie ihn besser verstehen.

Für ihn die Gelegenheit, Symbolik ins Spiel zu bringen: Verwaltung und Bürger rücken zusammen, auch in der Frage der Postplatz-Verkehrsversuche. So der Wunsch der Stadt. Diese wolle in jedem Fall ehrlich sein und so gestand Nolasco, dass einige Autofahrer durch eine Gilgenstraßen-Sperrung längere Fahrtwege in Kauf nehmen müssten. Die gute Nachricht: Niemand muss sich in Speyer als Klimaaktivist auf die Straße kleben. Die Stadt geht auch hier voran, und macht ganz von alleine dicht.

Speyerer Vornamen: Pauschalisiert

Gar nicht witzig ist das Thema Insolvenz. Umso kurioser war eine Pressemitteilung, die in dieser Woche in die Redaktion flatterte: „Diese Vornamen gehen besonders oft pleite“, hieß es darin. Ein Unternehmen hat sich wirklich ernsthaft die Mühe gemacht, 76.000 Insolvenzanträge aus ganz Deutschland auszuwerten und kam auf das Ergebnis: Die Michaels, Thomasse und Andreasse dieser Nation waren die Spitzenreiter bei privaten Pleiten.

Also nomen est omen? Wenn dem so wäre, dann wurden in Speyer im Jahr 2022 nur Gewinner geboren: Noahs, Emils und Leons finden sich nicht im Insolvenz-Ranking. Vermutlich sind sie einfach noch zu jung, um insolvent zu gehen. Leider gibt es offenbar keine Statistik über die häufigsten Vornamen aller Menschen in Deutschland. Die Gesellschaft für deutsche Sprache listet seit 1977 zumindest die beliebtesten Vornamen nach Jahrgang. Überraschung: Michael war zwischen 1977 und 1987 jedes Jahr in den Top 5. Und so gibt das Insolvenz-Ranking mehr Aufschluss darüber, wer überhaupt in die Lage kommen kann, mit einem Unternehmen insolvent zu gehen: Vor allem Männer eines bestimmten Alters. Der erste Frauenname taucht erst auf Platz 21 auf (Sorry, Nicoles).