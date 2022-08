Feuerwehr-Einsätze: Tage des Donners

Innerhalb einer Woche haben die Feuerwehr Speyer und alle weiteren beteiligten Einsatzkräfte zweimal öffentlichkeitswirksam unter Beweis stellen müssen, weshalb ihre Arbeit für unsere Gesellschaft lebensnotwendig ist. Man kann das gerade in diesen Tagen nicht oft genug betonen. Bei den Meisenweg-Anwohnern in Speyer-Nord saß der Schock am vergangenen Wochenende tief, als ein Waldbrand in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnsiedlung ausgebrochen war. Den Hinweisen aufmerksamer Anwohner zu weiteren Zufahrtswegen und dem Einsatz der Feuerwehr war es zu verdanken, dass dort nichts Schlimmeres passiert ist – natürlich hat auch der Wind mitgespielt und ist nicht in eine Richtung gedreht, die für die Häuser hätte gefährlich werden können. Wenige Brände waren in diesem Jahr so groß wie dieser. Entsprechend war die Feuerwehr gefordert.Nichtmal eine Woche später schon der nächste Großeinsatz, dieses Mal mit Verletzten. 100 Menschen, viele davon auch ehrenamtlich, waren an dem Tag damit beschäftigt, Ordnung in das Chaos in der Wormser Straße zu bringen, das eine Explosion verursacht hatte. An Tagen wie diesen, wo es donnert und rumst, an denen auch Menschenleben auf dem Spiel stehen, wird deutlich, was wirklich wichtig ist und worauf wir nicht verzichten können.

CDU-Fraktion: Tage der Unruhe

Auch auf der städtepolitischen Bühne verlaufen die restlichen Tage der Sommerferien alles andere als ruhig. Auch hier sind Menschen involviert, die ehrenamtlich im Dienste der Speyerer Bürger unterwegs sind. Auch hier muss nun aufgeräumt und aufgearbeitet werden, nachdem die CDU innerhalb von einem Monat zwei Fraktionsmitglieder im Stadtrat verloren hat. Sicher, inhaltlich bleiben die beiden nun fraktionslosen Stadtratsmitglieder, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr nah an der CDU-Linie – aber eben nicht offiziell. Es wird für die Kooperation aus Grüne, SWG und CDU auch weiterhin möglich sein, Mehrheiten für gemeinsame Themen zu finden, dennoch ist das auf dem Papier eine Schwächung des Zusammenschlusses. Der Fraktionsvorstand der CDU muss nun Ruhe reinkriegen, will die Kooperation ab dem Herbst im Stadtrat konzentriert weiter arbeiten.

Geräuschkulisse I: Tage des Wunderns

Eine Kollegin, die in Speyer-West wohnt, ist Anfang der Woche mitten in der Nacht von einem ohrenbetäubendem Lärm geweckt worden. Nachts um 3 Uhr hat sie Kirchenglocken läuten gehört. Und das nicht gerade kurz. Nun mag das womöglich ein göttliches Zeichen gewesen sein, wenn auch ein sehr lautes, akustisches Zeichen, nur hat es unserer Kollegin den Schlaf geraubt. Ein derart lautes Vorkommnis zu so unchristlicher Stunde müsste doch leicht zu recherchieren sein, hatte ich naiverweise angenommen. Pustekuchen.

Pfarrer Udo Müller von protestantischen Johanneskirche zumindest hat nichts gehört. „Ich habe um 3 Uhr geschlafen“, sagte er etwas amüsiert angesichts meiner Anfrage. Auch das zentrale Pfarrbüro Pax Christi, zu dem die Kirche St. Otto in Speyer-West gehört, hatte sich zunächst irritiert gezeigt, als ich dort mitgeteilt habe, dass jemand in der Nacht Kirchenglocken gehört hat. Christine Brill vom Pfarrbüro hat dann trotzdem nachgeforscht: „Ich denke, es wird wohl ein Fehler gewesen sein, denn eigentlich sind die Glocken von St. Otto alle computergesteuert geschaltet. Eine Fehlermeldung gab es keine“, war die Antwort. Schon klar, Gott macht keine Fehler, also kann es ja auch keine Fehlermeldung geben. War es also ein Wunder? Um Aufklärung wird gebeten.

Katzenverordnung: Tage der Restriktion

Ich kenne die Statistik nicht, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Hauskatzen in Speyer in irgendeiner Form registriert, durchgechippt, mit Daten tätowiert und in Melderegistern abgespeichert sind. Allein schon, weil die Verlustängste bei jenen Besitzern groß sein werden, die ihre Vierbeiner auch nach draußen lassen und nicht nur in den eigenen vier Wänden halten. Nun aber ist Schluss mit der grenzenlosen Freiheit für die flauschigen Schnurrbartfreunde.

Miezen und Miezeriche, die nach dem 10. September noch dabei erwischt werden, wie sie freiheitsliebend an der frischen Luft spazieren, müssen künftig nämlich nachweisen können, dass sie in irgendeiner Form registriert sind. Diese neue Katenschutzverordnung soll dazu dienen, dass sich Katzen nicht unkontrolliert mit wilden, ausgesetzten Katzen vermehren. Es ist nachvollziehbar, dass hier Tierleid verhindert werden soll, indem man die Population streunender Vierbeiner nicht ausarten lässt. Dafür muss allerdings auch die Freiheit des bürgerlichen Katzen-Milieus beschnitten werden – wortwörtlich. Die dürfen nur noch kastriert oder sterilisiert an die Luft. Miautsch.

Geräuschkulisse II: Tage des Klangs

Was wäre das Bummeln durch die charmante Innenstadt ohne die zarten Klänge einer romantischen Straßenmusik-Melodie? Das hängt von der Qualität der Musik ab. Uns erreichte in dieser Woche eine Beschwerde über die stark schwankende Qualität jener Straßenmusik in Speyers wichtigster Straße. Es kann nicht jeder Straßenkünstler wie Whitney Houston singen, aber zumindest etwas von seinem Handwerk verstehen. Wer täglich der Straßenmusik ausgesetzt ist, weil er dort wohnt oder arbeitet, hat dazu sicher eine andere Einstellung als ein Tourist, der im Zweifel einfach davonlaufen kann.