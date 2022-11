Glockenlärm: Große Resonanz

Ob die Glocken auch für jenen Leser nie süßer als zur Weihnachtszeit klingen, der sich bei uns wegen eines Leserärgers über die zu hohe Lautstärke des täglichen Läutens gemeldet hat, vermag ich nicht zu sagen. Vermutlich nicht. Läutet es von St. Joseph und Gedächtniskirche, könne er sich auf seinem Balkon nicht unterhalten, so laut sei das bei ihm. Mehrere Glocken-Befürworter allerdings haben sich nach unserer Berichterstattung mit Kritik – teils unter der Gürtellinie – gemeldet und ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Wie könne es denn sein, dass jemand etwas gegen das Läuten der Glocken hat, haben sich die Leser gefragt. Und warum so jemand überhaupt an so einen Standort ziehen muss. Die Resonanz bei dem Thema ist so groß wie der Klangkörper einer Kirchenglocke. Man merkt: Die Speyerer mögen ihre Glocken. Zumindest diejenigen, die uns geschrieben haben.Dass das Thema nun, wie in der Kritik behauptet, gar nicht von Relevanz sein soll, dieser Auffassung bin ich nicht. Gerade der im Bericht erwähnte Fall aus Frankenthal über eine erfolgreiche Anwohner-Beschwerde hat ja gezeigt, dass das durchaus ein Thema sein kann und dass die Höhe der Lautstärke, mit der die Glocken ertönen, nicht zwingend in Stein gemeißelt ist. Ebenfalls müssen wir uns als Gesellschaft die Frage gefallen lassen, warum sich ein Muezzin beim Ruf zum Gebet an eine Lautstärke-Grenze halten muss, für das sakrale Läuten der Glocken aber eine Ausnahme gilt. Für Speyer mag letztgenannter Punkt wenig aktuelle Bedeutung haben, dennoch sollte in einem Land mit Religionsfreiheit auch eine gewisse Gleichbehandlung derjenigen einhergehen, die ihre Religion ausüben wollen. Traditionen sollen gewahrt werden dürfen, keine Frage. Aber wenn eine Gesellschaft immer nach dem Motto „Weil es schon immer so war, machen wir es auch weiterhin so“ handeln würde, dann käme das einem Stillstand gleich.

Populisten: Großer Krawall

Wie laut Kirchenglocken sein können, mussten am vergangenen Samstag auch die Vertreter der AfD erfahren, die am Domplatz zu einer Kundgebung aufgerufen hatten. „Kirchenglocken lassen AfD verstummen“, hatte meine Kollegin, die vor Ort war, getitelt. Immer wieder funkte den Rednern der Rechtspopulisten das Läuten von den Domglocken dazwischen – mit voller Absicht und über mehrere Minuten hinweg. Gewissermaßen wurden die Krawallmacher mit (ab)gesegnetem Krawall bekämpft. Über diesen Lärm dürfte sich außerhalb der AfD-Anhängerschaft wohl niemand geärgert haben.

Flugblätter: Kleines Papier

Krawall funktioniert auch leise, in gedruckter Form. Vermutlich sagt Ihnen der Begriff Kawaraban jetzt erstmal nichts. Als Japanologe, der darüber eine Hausarbeit geschrieben hat, kann ich Ihnen sagen: Auf diesen Holzdrucken wurden vom 17. bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Informationen verbreitet, eine Art Flugblatt quasi. Deren Qualität und Informationsgehalt reichte von Tratsch bis hin zu Nachrichten über Brände oder Erdbeben. Eine Art Vorläufer der Tageszeitung bezogen auf die Funktion, eine Nachricht zu verbreiten. Natürlich wurde dieses Mittel der Kommunikation auch dazu verwendet, Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet – etwa über den Kaiser. Lange Zeit glaubten die Japaner beispielsweise, dass Erdbeben von unterirdisch lebenden Riesen-Welsen ausgelöst werden – belegbar unter anderem an alten Kawaraban.

Daran fühlte ich mich erinnert, als bei uns kürzlich Flugblätter in den Briefkasten geflattert kamen. Eines davon erstrahlt auf den ersten Blick in seriöser Optik, offenbart aber ziemlich schnell das, was es wirklich ist: Corona-Geschwurbel inklusive nicht belegbarer Behauptungen und aus dem Kontext gerissener Statistiken. Ein Link führt zu einer Website, die Rolf Kron gehört – ein Mediziner aus Kaufering, der wegen angeblicher falscher Masken-Atteste im großen Stil und aufgrund eines Hitlergrußes auf einer Kundgebung bereits zweimal vor Gericht gelandet ist und zeitweise ein Berufsverbot ausgesprochen bekam. Sollten Sie sowas also auch ein Flugblatt im Briefkasten haben: Fallen Sie nicht darauf herein.

Fussball-WM: Kleines Fieber

Apropos Japan: Möchten Sie über die Fußball-WM reden? Ich auch nicht. So richtig Lust verspüren dieser Tage wohl die wenigsten auf eines der vermeintlich größten Sportereignisse der Welt. Ich habe bisher keine Spielminute gesehen, früher wollte ich keine verpassen. Das passt ins Gesamtbild, schaut man auf die Medienberichte über die bisherigen Einschaltquoten, die deutlich unter denen von 2018 liegen. Meine Kollegin berichtete mir von einer trostlosen Szene in einem Speyerer Café nach der Niederlage der Deutschen: drei Männer sitzen kurz nach Abpfiff an einem Tisch mit Blickrichtung Live-TV. Einer tippt auf seinem Handy rum, die anderen beiden unterhalten sich. Mit dem Geschehen am Bildschirm will niemand etwas zu tun haben und sonst war auch niemand mehr da. Hier und da ist ein kleines Fieber aber zu spüren: Etwa wenn der Kebab-Verkäufer die Übertragung während der Arbeit auf dem Smartphone laufen lässt, um das Spiel der Deutschen zu sehen. Dennoch bleiben die ganz großen Fußball-Gefühle für die Wüsten-WM hierzulande eher unterkühlt. Als hätte jemand eine Klimaanlage ins Stadion unseres Fußball-Herzen gebaut. Beim nächsten Mal wird alles besser, bestimmt.