B39-Brücke: Name gesucht

Gibt es eigentlich noch Bauprojekte, die sich nicht verspäten oder teurer werden? Wenn es die gibt, dann muss es sich wahrscheinlich um eine recht kurze Liste handeln. Auch der „Brücke am Priesterseminar“, die Fahrradfahrer und Fußgänger künftig sicher über die B39 geleiten soll, droht dieses Schicksal, wie RHEINPFALZ-Kollege Patrick Seiler in dieser Woche berichtet hatte. Sollten die Bauarbeiten ins Stocken geraten, hätten die Verantwortlichen dafür aber mehr Zeit, einmal tiefergehend über einen möglichen Namen für das Bauwerk nachzudenken. Denn „Brücke am Priesterseminar“ ist nur ein Arbeitstitel, wie es in dieser Woche aus dem Tiefbauamt hieß. Jetzt ist der bisherige Name zwar nicht so schlecht und auf jeden Fall kreativer als „Brücke über die B39“ sagen zu müssen, aber ein wenig sperrig kommt der Titel schon daher.Aber nach wem oder was könnte man sie denn benennen? Helmut Kohl fällt schon mal raus, der hat ja bereits ein Ufer und eine Büste. Paul Egell wäre naheliegend, soll die neue Brücke doch die Paul-Egell-Straße mit der Straße Im Palmer verbinden. Aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. „Karl von Drais“-Brücke hätte was, ist das Projekt ja explizit auch darauf ausgelegt, die Fahrradwege in der Stadt zu optimieren. Vorstellbar wäre auch die „Katie Melua“-Brücke. Schließlich wurde die Sängerin einst mit dem Lied „Nine million bicycles“ berühmt. Und wo wir jetzt in der englischen Sprache angekommen sind: „Bridge 39“ wäre doch auch interessant. Dann könnte man immer sagen: „Ich fahr’ über die B39.“

Nachtwächter: Nachfolgerin gesucht

Hin und wieder berichten uns Menschen, die in unseren Artikeln auftauchen, welche Resonanz die Berichterstattung in ihrem Leben ausgelöst hat. So auch beim Ex-Nachtwächter der Stadt, Otmar Geiger. Bereits am Morgen der Veröffentlichung seines Interviews, in dem er erklärt, dass er die Rolle des Speyerer Nachtwächters aufgibt, habe er 42 E-Mails und 17 Anrufe erhalten. Offensichtlich bedauern viele Menschen seine Entscheidung, die dennoch nachvollziehbar ist. Schade ist das allemal. So ein bisschen Mittelalter-Flair in einer historischen Stadt, das hat was. Sehen aber offenbar nicht alle so: Auch aufgrund von Diskussionen während der Führungen darüber, mit welchen mittelalterlichen Begriffen er Frauen bezeichnet, habe Geiger sich entschlossen, den Job an den Nagel zu hängen. Sein Argument: Die derbe Sprache ist ein Stilmittel, um zu zeigen, wie es damals so zuging, im Mittelalter. Passt sowas noch in die heutige Zeit? Es wäre jedenfalls schade, wenn es den Nachtwächter in Zukunft überhaupt nicht mehr geben würde. Vielleicht könnte dafür ja eine Stelle in der Verwaltung geschaffen werden. Dann am besten zwei Personen einstellen: einen Nachtwächter und eine Nachtwächterin. Somit wäre auch im Falle der politisch nicht ganz korrekten Mittelalter-Sprache Gleichberechtigung geschaffen. Um Diskussionen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf sprachliche Beispiele verzichtet.

Palmen in der Stadt: Nadelbaum gesucht

Apropos Stadtflair: Die Palmen sind zurück in der Innenstadt. Das interessiert Sie nicht? Die Meldung hat auf unserer lokalen Facebook-Seite in dieser Woche die meisten Reaktionen hervorgerufen. Allesamt positiv. Zurückgekehrt aus ihrem Winterquartier – eine Halle im Schlangenwühl – haben die Sonne liebenden Geschöpfe sicherlich mit einem wärmeren Empfang gerechnet als ihn die erste Maiwoche hier und da bot. Klar, Sonne gab es auch. Aber darauf folgte sogleich eine kalte Dusche. Nun mag es ja ganz toll sein, dass die Palmen wieder da sind und alle sich auf die Sommerzeit freuen, die mit der Rückkehr der riesigen Pflanzenkübel ja auch irgendwie verbunden ist. Aber was ist, wenn es dann im Herbst wieder zurück in den Palmen-Lockdown geht? Dann steht die Innenstadt wieder blank da. Die Palmen sind dann längst in ihrem warmen Winterquartier, während der frierende Innenstadt-Besucher keinen tröstenden Blick auf Grünzeug werfen kann. Warum nicht also auch für die trübe Zeit des Jahres ein paar Kübel hinstellen? Passend zur kälteren Saison wären etwa Nadelbäume – die sind schließlich auch heimisch. Natürlich ist eine Nordmanntanne kein derartiger Blickfang wie eine Palme, bei deren Anblick von im Wind hin und her wehenden Blättern man sich ans Mittelmeer träumen kann. Deshalb müssten die Tannen mit etwas Weihnachtsklimbim aufgehübscht werden. Perfekt wäre es natürlich, wenn es immer Bäume in der Innenstadt geben könnte. So ganz ohne Kübel.