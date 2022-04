Anti-Kriegsgraffito: Aufreger

Die Anteilnahme an dem übermalten Graffito, das jahrzehntelang an einer Häuserfassade in der Gilgenstraße prangte, ist unter Speyerer Bürgern offensichtlich sehr groß. Mehrere Bürger haben sich in der Redaktion mit Informationen gemeldet, nachdem wir am Mittwoch darüber berichtet hatten, dass der seit Jahrzehnten bestehende Schriftzug „Non a la guerre - Nein zum Krieg“ überpinselt worden ist. Zuvor hatte das Thema bereits in Facebook-Gruppen für reichlich Diskussionen gesorgt.Gleich drei unserer Leser sind davon überzeugt, dass ein französischer Soldat diesen Schriftzug an die Wand gemalt hat, in jener Zeit als unsere Nachbarn noch militärisch präsent in Speyer waren. Nur bei den Details dieser Entstehungsgeschichte gehen die Ansichten etwas auseinander.

Leser Wolfgang Schuch ist sich sicher, dass der Satz an der Hauswand aus der Zeit des Ersten Irakkriegs, etwa Ende der 1980er entstanden sein müsste. Da Frankreich am Krieg beteiligt war, habe einer der Soldaten aus der Normand-Kaserne wohl seine Meinung zum Krieg an die Fassade geschrieben. Die Soldaten seien immer zwischen dem Hauptbahnhof und der Kaserne an dem Haus vorbei gekommen.

Ein anderer Leser meldet sich per Telefon und meint, dass die französischen Soldaten auf dem Weg von ihrer Stammkneipe zur Kaserne an besagter Gilgenstraße 16 vorbeigekommen sind und das Graffito in diesem Kontext entstanden sein könnte. Stadtführer Hermann Schmid glaubt auch an die Theorie mit den französischen Soldaten – immerhin ist es ja auch auf Französisch formuliert. Für ihn ist allerdings klar: Das Graffito stammt bereits aus den 1960er-Jahren, zur Zeit des Algerien-Kriegs unter französischer Beteiligung. Klar wird dadurch: Frankreich war in so einige Kriege involviert.

Unklar bleibt die genaue Herkunft des Graffitos. Aber da ist ja auch noch die Frage, warum es überpinselt wurde. Ein Leser, der in der Nachbarschaft wohnt, meldet sich telefonisch und will gesehen haben, wie ein Mann mehrfach versucht haben soll, sich des Schriftzugs zu entledigen. Erste Versuche, die Malerei abzuwaschen, seien gescheitert, ehe mehrfache Überstreich-Aktionen als Lösung genutzt wurden.

Die Erzählung klingt plausibel, dennoch muss die Redaktion das als Behauptung behandeln und veröffentlicht keine weiteren Details zur Identität der Person oder ihrer Beweggründe. In einer Sache waren sich alle Leser, die sich bei uns gemeldet haben, einig: Der Zeitpunkt, zu dem dieses Graffito überkleistert wurde, könnte angesichts des Ukraine-Kriegs unmöglicher kaum sein.

Frühlingswetter: Aufwärmer

Es gibt Zeiten, an denen ist man froh, einen Arbeitsplatz in einem warmen Büro oder im Home-Office zu haben und am Computer zu arbeiten, anstatt etwa auf hoher See Fische aus dem Meer zu ziehen oder in schwindelerregender Höhe auf Windkraftanlagen zu klettern. Diese Woche gehörte, wettertechnisch gesehen, nicht zu diesen Zeiten. Wenn draußen die Sonne von einem nahezu makellos blauen Himmel hinunter lacht, fällt es ein bisschen schwerer, ständig auf den Monitor zu starren. Normalerweise rege ich mich immer über jene Wetter-Moderatoren auf, die im Fernsehen oder Radio das warme, sonnige Wetter anpreisen, wenn wir eigentlich mehr Regen bräuchten, weil die Wetterlage seit einigen Jahren einfach zu warm und zu trocken ist. Aber nicht in dieser Woche. Da wäre ich auch lieber draußen im Domgarten gewesen und hätte ein bisschen Wärme von den Sonnenstrahlen aufgesaugt. Dom-Office statt Home-Office, sozusagen. Wenigstens in der Mittagspause lässt sich auf dem Weg zur Nahrungssuche ja etwas Vitamin D auftanken. Bedanken muss ich mich an dieser Stelle auch bei den 128 Spezialisten, die es für eine gute Idee gehalten haben, an zwei Osterfeiertagen ihr Auto im Parkverbot auf der Domwiese abzustellen. Das hat mir die Chance gegeben, mich vor Ort auf Spurensuche zu begeben, um dort ein Foto zu schießen – und das Wetter ein bisschen zu genießen.

Unverständlich allerdings, wie jemand auf die Idee kommt, mitten auf einer Stadtparkwiese sein Auto abzustellen, wo Menschen picknicken oder Kinder spielen. Bei diesem wunderbaren Wetter ist es doch wohl nicht so schlimm, ein paar Schritte mehr vom nächsten offiziellen Parkplatz zum Gelände der Frühjahrsmesse zurück zu legen. Ich als Schreibtischmensch wäre froh über den extra Spaziergang in der Sonne gewesen.

Vandalismus: Aufräumer

Es gibt Vandalismus, der ist einfach nur plump, einfallslos und unnötig. Wer neu gepflanzte Bäume einfach rausreißt oder absichtlich umknickt, für den kann ich einfach kein Verständnis haben. In dieser Woche ist das in der Friedrich-Ebert-Straße passiert. Es ist nicht das erste Mal, das neu gepflanzte Bäume mutwillig zerstört werden. Das ist – im Gegensatz zu ebenfalls als Vandalismus eingestufte Graffitis – nicht einmal kreativ. Es gibt andere Wege, seiner Wut Ausdruck zu verleihen und mögliche Kritik an der Gestaltung der Stadt in die Öffentlichkeit zu tragen. Daran hat uns in dieser Woche Leserin Ute Wolf erinnert. Sie hat beim Aufräumen ein Foto vom 1. Mail 1990 gefunden. Darauf zu sehen: ein kleiner, frisch gepflanzter Apfelbaum vor dem Postplatz, im Hintergrund das Altpörtel. Das Motiv ist fast schon poetisch. Die kleine zarte Pflanze sprießt aus dem Schotter hervor, umgeben von versiegelten Flächen. Was für eine Aussagekraft, gerade mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Gestaltung des Postplatzes.

Damals stand das gläserne Brezelhäuschen noch nicht, weshalb der Blick auf das Altpörtel im Hintergrund ungetrübt ist. Der Apfelbaum hat dort offensichtlich nicht lange überdauert, er wurde als Hexenstreich in der Nacht auf den 1. Mai gesetzt. Wenn man das Vandalismus nennen möchte, dann war er wenigstens kreativ und hintersinnig.

Es regt zum Nachdenken an, wie Leserin Ute Wolf richtig in ihrem Leserbrief anmerkt. Was hätte mit dem Postplatz sein können, wenn dort heute ein stolzer, ausgewachsener Apfelbaum stehen würde? Oder überhaupt irgendetwas Grünes? Wie viele Kinder hätten dort auf einer Bank unter dem prächtigen Baum sitzend ein Eis im Sommer genießen und eine wunderbare Kindheitserinnerung sammeln können? Nicht nur die Menschen prägen das Stadtbild, das Stadtbild prägt auch uns Menschen. Und was sagt das über den Menschen aus, wenn ein neu gepflanzter Baum eine derartige zerstörerische Reaktion hervorruft?

Ein kreatives Wochenende wünscht

Stefan Heimerl