Blitze-Hauptstadt: Die Erleuchtung

Potzblitz. Sapperlot. Mein lieber Schwan: Dieser Triumph hat die beste Stadt der Welt getroffen wie, ja tatsächlich, wie der Blitz aus heiterem Himmel. So mir nichts, Dir nichts, wieder mal ein Superlativ und eine Auszeichnung für die schmucke Domstadt. Mitten in der Corona-Sommer-Urlaubszeit, wo so wenig los ist, dass dieser Titel richtig hohe mediale Wellen schlägt. Eines müssen alle Neider, so es solche überhaupt geben sollte, jedoch der Stadt lassen. Sie hat einfach einen guten Draht nach oben. Die Speyerer sind zudem helle und werden täglich heller: Nicht nur Blitze zucken am Himmel, auch mit immer mehr LED-Lampen bringen Stadt und Stadtwerke immer mehr Licht ins Dunkel. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, öffnet nach schwierigem Start ein japanisches Restaurant seine Pforten: Hinode. Das heißt zu deutsch Sonnenaufgang. Ob Speyer bald „Stadt des hellen Lichts“ heißt? Das Stadthaus weist so etwas weit von sich. „Wir werden den Titel nicht marketingtechnisch einsetzen. Wir haben es als sogenannten Fun Fact auf Facebook geteilt“, räumt Stadtsprecherin Lisa Eschenbach zwar ein. „Allerdings ist das ja ein Zufallstitel und bei aller Flachserei sollte man nicht vergessen, dass Blitzeinschläge auch nicht ganz ungefährlich sind.“ Das war der richtige Geistesblitz. Wie wusste schon Mark Twain? Donner ist gut und eindrucksvoll, aber die Arbeit leistet der Blitz.

Schnäppchentage: Der Versuch

Seit Donnerstag laufen die Ersatzveranstaltungen für die schmerzlich vermissten Events wie Brezelfest, Weinmarkt, Frühjahrsmesse, verkaufsoffene Sonntage und und und. Ein kleiner Abklatsch einstiger Festplatzgröße und Pracht ist aufgebaut im unteren Domgarten und an der Auestraße. Um auch den Einzelhandel in Speyer zu unterstützen, hat die Stadt zusammen mit der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das den Verkauf von Lagerbeständen bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen ankurbeln soll. Bei den „Schnäppchentagen“ bis heute dürfen die Einzelhändler in der Innenstadt ihre Warenauslage über die komplette Häuserfront verteilen und können so außerhalb ihres Geschäftes unter freiem Himmel Kunden bedienen. Die Anstrengungen und Möglichkeiten sind aller Ehren wert. Ob das Ganze ein Fest wird und wer wirklich feiern kann, muss sich erst noch zeigen. Seit dieser Woche steigen die Corona-Fallzahlen wieder bundesweit. Noch ist es in Speyer in der Beziehung ruhig. Doch die Sorge wächst – auch bei mir.

Denn auch in die Domstadt kehren Urlauber zurück. Im Domgarten stehen die Bänke rund um die Stände sehr eng. Brezelfestnähe und -Verhalten können zum Teufelszeug werden. Aufpassen, AHA – Abstand, Hygiene und Alltagmaske – bleiben deshalb ein Muss. Auch im unteren Domgarten.

Bestimmt stehe ich mit meiner Bitte nicht allein: Speyer darf kein Schwegenheim, kein Dithmarschen und kein Ischgl werden. Nicht, dass am Ende nur das Virus Spaß hat.

Volksbänker: Die Bilanz

Spaß und Erfolg hatte Winfried Szkutnik in seinem Arbeitsleben. Das vermittelt der 65-jährige Volksbank-Vorstand im Gespräch über seinen Arbeitsalltag am Schreibtisch der Volksbank. Im ruhigem Ton plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen. 44 Jahre lang hat er sich auf Zahlen, Plus und Minus konzentriert. Daneben war ihm noch anderes wichtig. Menschen zum Beispiel. Wie Reinhard Oelbermann. Einfach der perfekte Aufsichtsvorsitzende, menschlich wie intellektuell, sagt Szkutnik. Sein Rückblick wird zur Hommage an den 2019 viel zu früh verstorbenen Buchhändler und in jeder Beziehung angenehmen und „überaus gerechten“ Menschen. Erst spät unter dem Dach der Volksbank haben beide festgestellt, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. In der Uniform. Oelbermann und Szkutnik haben gemeinsam gedient in der Kurpfalzkaserne. Hatten in Stuben auf demselben Flur gelegen, sich aber damals noch nicht gekannt und (noch) keine Notiz von sich genommen. Das hat sich später stark geändert. Der Bänker ist auch engagierter Christ. Als Mitglied des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem mit inzwischen fünf Pilgerreisen ins Heilige Land kommt ihm eine besondere Rolle im kirchlichen Gefüge zu. Aber das Ritterleben war noch nie ganz leicht. Früher auf kalten Burgen nicht und heute auch noch nicht, hat er kürzlich wieder gemerkt. „Ritter“ Szkutnik hat zuletzt Sargwache gehalten für den verstorbenen Altbischof Anton Schlembach. Es war ihm Ehre und Verpflichtung zugleich. „Aber so zwei Stunden ganz ruhig da stehen, ich kann Ihnen sagen…“ Ja, die alten Rittersleut… Zumal, wenn sie im Ruhestand sind.

Politik: Das Sommerrennen

Auch die Politik macht Ferien. Das ist allenthalben zu spüren. Wenig los auf dem Gebiet in der Stadt in diesen Tagen. Nur drei aus neun im Rat sind etwas aktiv. Die Grünen üben sich in der Verkehrswende und der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner meldet sich ja immer zu Wort. Ob aus der Bretagne, aus Mainz oder aus seinem Wohnsitz Speyer-Nord. Nach der jüngsten Pressekonferenz auf der Salierbrücke – ja die Baustelle gibt es tatsächlich noch – hat er das Rennen gewonnen. Die Nachricht vom vielleicht doch etwas früheren Ende der Arbeiten war gerade ausgesprochen, schon war seine Stellungnahme da. Umso mehr enttäuscht uns das fast parteiübergreifende Schweigen zur aktuellen Entwicklung ums Pionier-Quartier. Nur die FDP hat sich bisher positioniert. Aber die gründen zum einen ja auch gerade eine Jugendorganisation. Und zum andern fordert kein Brezelfestumzug ihren Fraktionssprecher. Da gibt es Erwartungen der Basis und Oehlmann hat Zeit.

Twitter und Kirche: Die Überraschung

Twitter bringt es an den Tag. Die Kirche hat Humor. Am Mittwochnachmittag hat das Vögelchen aus dem Bistumsarchiv plötzlich und nach unseren Informationen erstmals so lustig gezwitschert. Das Archiv hat doch glatt einen Witz ins Netz geschickt. Den wollen wir der twitterlosen Öffentlichkeit nicht vorenthalten, wo es so wenig zu lachen gibt. Wir amüsieren uns mit dem Bistum über subtile Bürokratie-Kritik: „Wir haben einen Witz über Akten, aber der ist noch nicht zugänglich.“