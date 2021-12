Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat am Freitag Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, bei den Impfungen in der Domstadt mehr Verständnis füreinander aufzubringen. In einer digitalen Pressekonferenz zur Corona-Lage sagte die Stadtchefin, dass Aggressivität in jeglicher Form gegenüber den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die seit Monaten in der Domstadt im Kampf gegen die Pandemie im Einsatz sind, nicht hinzunehmen sei. Sie verwies dabei unter anderem auf Äußerungen in den sozialen Netzwerken, die etwa teils lange Wartezeiten kritisierten. „Wir sollten einen gesellschaftlichen Umgang miteinander pflegen“, warb die Stadtchefin. Impfkoordinator Peter Eymann berichtete am Freitag von Impflingen, die „mit der Faust in der Tasche“ und einer „negativen Grundstimmung“ zum Impfen kämen, wo sie auf „hoch motivierte Helfer“ träfen. „Die Pandemie ringt uns allen viel ab, aber die Menschen vor Ort können nichts für die übergeordnete Situation.“ Eymann berichtete in diesem Zusammenhang auch von verbalen Auseinandersetzungen. „Wenn Sie Wut im Bauch haben: Lassen Sie sie nicht an den Helfern aus.“ Die Impfungen sollen zur Beendigung der Corona-Pandemie beitragen, in der am Freitag 58 Neuinfektionen in Speyer und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 435,5 vermeldet wurden.